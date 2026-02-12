俳優の仲野太賀（33）主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が1月にスタートし、現在でも大きな話題を集めている。

本作の初回視聴率は13.5％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の12.6％、前々作の『光る君へ』の12.7％を上回った。初回以降も視聴率は13％前後で推移しており、引き続き注目度の高いドラマとなっている。

主演の仲野の父である俳優の中野英雄（61）も、息子の快進撃に胸を熱くしている一人だ。

「放送前の昨年12月、誕生日を迎えた英雄さんは自身のインスタグラムで《大河ドラマ『豊臣兄弟』が終わる迄は絶対に死にません！！》と投稿。放送スタート後は、英雄さんが毎週自身のXに投稿する大河ドラマの感想が話題になっています。

いつか大河ドラマの主役を演じてほしいという願いを込めて、英雄さんが太賀という名前を付けたのは有名な話です。英雄さんは普段、息子さんの話をするときには“太賀くん”と君付けで呼ぶんですよ。孝行息子への照れ隠しなのかもしれませんね（笑）」（中野の知人）

中野は20代のときに2歳年上の中学時代の先輩女性と結婚。これまで数多くのヤクザ映画に出演し、‘96年には個人事務所を設立。以来、妻はマネージャーとしても仲野を支えてきた。

しかし、‘24年7月に『週刊ポスト』が夫妻は40代のころにすでに離婚していたと報道。また妻との離婚後に購入した横須賀の別荘で中野が28歳年下の女優・中山こころ（33）と“4連泊デート”をしていたとも報じられた。とはいえ中野は離婚後も元妻との関係は良好のようだ。離婚の事実と中山との関係性について中野はこう答えていた。

《実は20年近く前に離婚してるんだよ。あの頃はお姉ちゃん遊びもあったし、傲慢だったんだな。2人の息子も家族会議に入って、当時高校生だった太賀が『とにかくお母さんが気分よく生活できるならいいんじゃないか』って、目の前で言ってたことは覚えてる。元妻も中山のことは全部知ってるよ》（『週刊ポスト』‘24年8月2日号）

■事務作業を新パートナーがサポート

現在のパートナーの中山は、中野の仕事のサポートも行っているようだ。芸能プロダクション関係者が明かす。

「最近、中野さんに仕事の依頼を送ったところ、メールを返信してきたのが中山さんだったのです。実際に中野さんとお会いして打ち合わせをした際も同席されていて、中野さんの仕事のサポートを行っているようでした」

とはいえ、中山は中野のマネージャーというわけではないようだ。

「英雄さんのマネージメント業務を行っているのは変わらず元奥さんだそうで、中山さんは事務所スタッフとして事務作業などを手伝っているようです。

英雄さんはインタビューでも“何でも聞いてよと”と気軽に話し、誰とでもフラットに接するタイプ。はたから見たらちょっと不思議な三角関係にも思えますが、英雄さんの明朗な人柄のためか3人のあいだに特にトラブルもなく、いまでも関係性は良好のようです」（前出・中野の知人）