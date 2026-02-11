１１日の日本テレビ「有吉の壁」では、突然現れたゲストに有吉弘行が「ウソでしょ！？偽モンだろ…うわっ、本物だよ！」と声をあげた。

冬空の下、ガクテンソクと待ち構えていたのはプリンセス天功。ド派手な白の衣装でガクテンソクよじょうとイリュージョンショーを始めたが、小道具が小さすぎたり、トランプをまき散らしてしまったりでドタバタし、最後は２人でジャンガジャンガ…とパクリで押し切るネタで笑わせた。

その後も、大久保佳代子に「なんでやねーん！」と突っ込むなど、特に番宣などもなかったようだが、お笑いネタでノリノリ。

ネットでも驚きが広がり「プリンセス天功の無駄遣いｗ」「久しぶりに見た！」「噴いたｗ」「ギャラいくら？」「ヤバいｗ」「なんでプリンセス天功さんは出てくれたの？」「プリンセス天功さんをどう騙して出演してもらったんだろう笑」「お笑いバラエティーもできるんだな」「ノリが良すぎるｗ」「何歳なん？」「有吉の壁にプリンセス天功出てきて３度見くらいした」「プリンセス天功に何やらせてんのよ（笑）」と反応する投稿が集まった。