構え方だけでアイアンは上達できる！「右手から入ると…」

アイアンのルーティンにはドライバーとは別の準備が必要。兼濱が「右手から入ってください」と語るその理由は？

アイアンは右手から入ると適正弾道で飛ぶ！

アイアンはドライバーよりもグリーンをとらえる方向性とロフトどおりの弾道を打つことが大切になります。そのために、フェースを右手1本でセットするルーティンを行ないましょう。

私のレッスンでは右手を主体に使うスイングを推奨していますが、右手1本でアドレスしたほうが右手を使うフィーリングを出しやすくなる。それは「アドレスでも」で、右手から入るとフェースはスクエアに、ロフ角も設定された角度どおりにセットできます。

また、目標（グリーンやピン）を確認するときの視界が広くなるので、いいイメージをもって打てるのも右手から入ることのメリットになります。

アイアンの素振りではソールの当たり方をチェックしながらライと抜け感を確認する。空中での素振りは意味がない

【○】右手から入る

シャフトがストレートになり正しいロフト角に

Step1

足を閉じて右手でフェースをセット

両足をそろえて右手を体の真ん中にセットすると、ロフト角どおりの角度で構えられる

Step2

両手でグリップして構える！右手が主役

左手は右手にかぶせるように上から握る。右手の角度やヘッドのポジションは変えない

Step3

ロフト、ライ角を変えずにアドレス

右手1本で構えたところから右手の位置、シャフトの角度を変えずにスタンスを広げる

【×】左手から入る

ハンドファーストになり過ぎて低い球に

手元のポジションが左側になる

左手から構えると、手元の位置がセンターではなく、左サイドに寄ってしまう

両手をセットしたときにロフトが立つ

左手に右手を合わせると、極端なハンドファーストになってロフト角が立ちすぎる

ハンドファーストになりすぎてしまう

極端なハンドファーストの構えは、飛ぶけどグリーンに止まらない弾道になりがち

編集部コメント

アドレスに入るとき「どちらの手から」というのは考えたことがありませんでした。兼濱コーチの「右手から入る」は、番手なりのロフトで構えられますが、それ以外の体の向きや手の位置もつねに同じ形が作れる。安定したアドレスを作るためにも秀逸のレッスンでしたね。

いかがでしたか？ アイアンを構える時は右手から入りましょう。

兼濱開人

●かねはま・かいと/1990年生まれ、沖縄県出身。人気プロコーチ森守洋の一番弟子としてゴルフの原理原則を深く学び、東京都目黒区に「学芸大ゴルフスタジオ」を開校。上達法の引き出しを数多くもつ理論派コーチ。