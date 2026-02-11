赤ちゃんの「危機」に気づいた猫

犬は雪山で人間を救い、警察犬などとしても活躍しています。でも猫だって、そのすぐれた判断力と鋭敏な感覚で人を救うヒーローになることも多いのです。

TikTok上で、ある女性が投稿した体験が話題になっています。赤ちゃんのときに「飼い猫に命を救われた」というのです。

「当時両親はScrappyという名の猫を飼っていました。決して社交的な性格ではなく、両親とわたしだけに懐いていたのです。子供部屋に入ることは許されていないので、Scrappyはよくドアの外に座っていました」

「ある日、赤ちゃんだったわたしは、どういうわけかベビーベッドのマットレスと柵の間に頭を挟んでしまいました。そのとき祖母が家にいたものの、電話で話し込んでいてまったく気付かなかったのです」

Scrappyは赤ちゃんの苦しんでいる泣き声を聞きつけ、大急ぎで祖母の元へ駆け寄りました。そして何度も体をつついては、子供部屋のドアへと走ったのです。しかし、祖母は猫を無視し続けました。

祖母に緊急事態を知らせた「ひと噛み」

「そこでScrappyは祖母の足首を強く噛みました。このときの傷跡はまだ彼女の足に残っているそうです。怒って猫を追いかけた祖母は、赤ちゃんの泣き声を聞きつけて、あわてて子供部屋をのぞきました。そのとき大変な事故が起きているのを発見したのです」

「Scrappyがいてくれなかったら、わたしは死んでいたかもしれません。この猫は命の恩人です」

赤ちゃんを守ったScrappyはその後も家族から愛され、20歳近くまで長生きしたといいます。ただし、子供部屋に入ることは依然として許されなかったそうです。

火災を知らせ、飼い主の病気に気づいた「スーパーヒーロー猫」たち

この投稿に対し多くのネット民がコメントを寄せ、同様の体験談を紹介しています。

「母が子供のころの話です。隣の家が火事になったとき、飼い猫が子供たちの部屋に駆け込んで全員を起こして避難させました。そのせいで、猫本人は逃げ遅れて焼け死んでしまったのです」

「わたしは自己免疫疾患のために、いつも痛みを感じています。うちの猫はわたしの痛みを理解しているに違いありません。体の痛い部分に寄り添うように横たわり、喉をゴロゴロ鳴らして慰めてくれます」

「気づかぬうちに両肺とも肺炎にかかっていていたとき、愛猫のヒマラヤンが教えてくれました。3日間、ずっとそばにいてくれたのです。家族が部屋から連れ出しても、すぐにわたしのところに戻ってきました。その（奇妙な態度の）お陰で、自分が入院の必要な重病であることに気づくことができました」

「子供のころに飼っていた猫が、真夜中に家が火事になった時に起こしてくれたんです。火事は大きかったけど、父がなんとか消火しました。猫が教えてくれなかったら、大変な惨事になっていたことでしょう」

あなたの猫も、実は隠れたスーパーヒーローなのかもしれませんよ！

