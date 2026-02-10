M!LK、先行配信の『爆裂愛してる』が早くも話題に！SNSで“バズる”理由とは？

2月18日に両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』をリリースするM!LK。2月9日からは表題曲『爆裂愛してる』が先行配信され、さっそく話題を呼んでいる。そこで本記事では、M!LKの最新シングルを深掘りしつつ、彼らがSNSで“バズり”を生み出す理由にも迫りたい。

M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。2025年は、楽曲『イイじゃん』が大バズりし、年末に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。年明けもその勢いは衰えず、TBS系の番組『ニノなのに』ではメンバーが体当たりで企画にチャレンジしているほか、個人個人のメディア露出も増加中。お茶の間にもM!LKというグループの魅力が着実に広まっている時期だと言えるだろう。

そんなM!LKがリリースする最新シングルより、表題曲『爆裂愛してる』が2月9日0時から先行配信となった。同曲は、現代に存在する“100億万通りの愛”を肯定する、最強ポジティブなハイテンションラブソング。配信がスタートすると、Xで関連ハッシュタグがトレンド1位を獲得するなど話題を呼んでおり、ファンからも、「最高のぶち上げ神曲爆誕してる」「想像の500倍良すぎた」「勢いが爆裂してる今のM!LKが歌うの本当にぴったり」といった絶賛の声が相次いでいる。2月16日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』では、同曲がフルサイズで地上波テレビ初披露されることも決定しており、その勢いはさらに加速していきそうだ。

また、もう1つの表題曲『好きすぎて滅！』は昨年10月27日より配信リリースされており、SNSで大バズり。同曲は、“爆発的な愛”を歌ったM!LKらしいファニーでポップなラブソングで、歌詞に「え、好き。」などメンバーの印象的なセリフが入っているが、これについてメンバーの曽野は、2月5日放送のフジテレビ系『ミュージックジェネレーション』で、「僕ら毎週のように夜遅く会議したりしてて」「セリフとかも自分たちで考えたり」と明かし、出演者を驚かせていた。メンバーで話し合い、ブラッシュアップを重ねているからこそ、楽曲の魅力がより多くの層に広がっているのかもしれない。

公式YouTubeチャンネルの登録者数が70万人を突破するなど、ますます人気が拡大しているM!LK。そんな彼らが世に放つ最新シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』は、グループのさらなる追い風になりそうだ。

※塩崎太智の「崎」は、立つ崎