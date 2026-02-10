¹ñÆ»246¹æ¡ÈÀäË¾½ÂÂÚ¡É²óÈò¤Î¡ÖÌ´¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÁá¤¯³«ÄÌ¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡× ·÷±ûÆ»¡Á¿ÁÌî¤ò¡Ö¿®¹æ¥Ê¥·30kmÄ¾·ë¡×¤Ç¿ÀÆàÀî¸©ÃæÀ¾Éô¡È´°Á´¥¹¥ë¡¼¡É ¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¤Ë´üÂÔ
246¹æ¤Î¡ÖÇËÌÇ¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×±ª²ó¤¹¤ëÌ´¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë´üÂÔ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»246¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÄÌÍÆÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îº®»¨¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¤¬·úÀßÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»246¹æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤«¤éÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤Ï¸©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×·×²è¥ë¡¼¥È¤È¹©»ö¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÏ©Àþ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤ÎÃæÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë³¤Ï·Ì¾¤ä¸üÌÚ¡¢°ËÀª¸¶¡¢¿ÁÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤ò·ë¤Ö²¼Æ»¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¤¬¡Ö¤Û¤Ü246¹æ¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î1ËÜ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤òÁö¤ë¤¿¤á¸òº¹ÅÀ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸³è¼ÖÎ¾¤ÈÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Î²ßÊª¼Ö¤¬º®Áö¡£¸òÄÌÍÆÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¡¢¾ï¤Ë½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»129¹æ¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¸üÌÚ»ÔÆâ¤Ï¤Þ¤À6¼ÖÀþ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢129¹æ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ëÅìÌ¾¸üÌÚICÉÕ¶á¤«¤é¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¼ÖÀþ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢¤·¤«¤â¤³¤Î¶¹¤¤2¼ÖÀþ¤¬ÀÅ²¬¸©¤Þ¤Ç±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸üÌÚ¤ä°ËÀª¸¶¡¢¿ÁÌî¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ëÅìÌ¾¤Ç¤âÂç½ÂÂÚ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾å¤ò»È¤Ã¤Æ¤â²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤¿¤¹¤éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾®ÅÄµÞÀþ °¦¹ÃÀÐÅÄ±Ø¤«¤é°ËÀª¸¶»ÔÌò½êÆþ¸ý¡¦¹©¶ÈÃÄÃÏÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ï¡¢Ä«Í¼¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÎ¹¹ÔÂ®ÅÙ¤Ï10km¡¿h°Ê²¼¤ÈÀäË¾Åª¤Ç¡¢ËÜÍèÆ»¤¬¶õ¤¯¤Ï¤º¤ÎÊ¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ç¤¹¤éº®»¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ËÀª¸¶»Ô¤È¿ÁÌî»Ô¤Î»Ô¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁ±ÇÈÆ½¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£246¹æ¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢±ª²ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ê¤É¤ÎÂåÂØ¸òÄÌÏ©¤Î³ÎÊÝ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î246¹æ¤Î¸üÌÚ¤«¤é¿ÁÌî¥¨¥ê¥¢¤ò´°Á´±ª²ó¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¤¬·×²è¡¦·úÀßÃæ¤Ç¤¹¡£Áí±äÄ¹29.1km¤Ç¡¢Àß·×80km¡¿h¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿À®10Ç¯ÅÙ¡Ê1998Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é»ö¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢·÷±ûÆ»¤Î·÷±û¸üÌÚIC¤«¤éÀ¾¤ËÊ¬´ô¤·¡¢ÁêÌÏ¸Ð¤Î¤Û¤¦¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»412¹æ¤ÈÀÜÂ³¡£¼·ÂôÉÕ¶á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿ÊÏ©¤ò¿¿Æî¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·ÅìÌ¾¤Î°ËÀª¸¶Âç»³IC¤ÈÀÜÂ³¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÆîÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç246¹æ¤Î¸½Æ»¤È¸òº¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅìÌ¾¿ÁÌîÃæ°æIC¤ÈÀÜÂ³¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏËÌÀ¾¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·ÅìÌ¾¤Î¿·¿ÁÌîIC¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡246¹æ¤è¤ê¤â»³Â¦¤ò·ÐÍ³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô³¹¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Î¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë²÷Å¬¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿246¹æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¸©Æ»¤ä»ÔÆ»¤ò¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿À¶ÀîÂ¼¤ä¼·Âô¡¢µÜ¥öÀ¥ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÓÃæ¤ÇÅìÌ¾¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅìÌ¾¤ÇÂç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ËÀª¸¶¤ä¸üÌÚ¤Î»ÔÆâ¤ËÈ´¤±¤¿¤ê¡¢Â¾¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö°ËÀª¸¶Âç»³IC¡Á¿ÁÌîÃæ°æIC¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·÷±û¸üÌÚIC¤«¤é412¹æ¤òÄ¶¤¨¤¿¸üÌÚ»ÔÈÓ»³¤Þ¤Ç¤Î¹©¶è¤âÆ±»þ¤Ë»ö¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹©¶è¤Ï»ö¶È²½¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·÷±û¸üÌÚIC¡Á¸üÌÚËÌIC¡Ê3.6km¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸üÌÚÃÏ¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬Ìó94¡ó¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë¡£¸½ºß¡¢¡ÖÃæÄÅÀî¶¶¡×¤Î¹©»ö¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¶¶µÓ¤¬»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¶¶·å¤ò²Í¤±¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·÷±û¸üÌÚIC¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤ÆÅÏ¤ëÃæÄÅÀî¼þÊÕ¤«¤é¹ñÆ»412¹æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏÈ×²þÎÉ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÀª¸¶Âç»³IC¡Ê°ËÀª¸¶ËÌIC¡Ë¡Á°ËÀª¸¶À¾IC¡Ê4.8km¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°ËÀª¸¶ÃÏ¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤ÏÌó93¡ó¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²£¤Ð¤¤¡£¿·ÅìÌ¾¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎëÀî¶¶¡×¤Ï¡¢¾²ÈÇ¤Î»Ü¹©¤¬´°Î»¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÊÞÁõÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¹©»öÃæ¤Ë°äÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÄ´ºº¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¡Ö°ËÀª¸¶Âè°ì¥È¥ó¥Í¥ë¡×¡Ö°ËÀª¸¶ÂèÆó¥È¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¡Ë¤ò2ËÜ·úÀß¤¹¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ê¡¢½ç¼¡·¡ºï¤ËÃå¼ê¤¹¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÀª¸¶À¾IC¡Á¿ÁÌîÃæ°æIC¡Ê5.2km¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿ÁÌîÃÏ¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤ÏÌó31¡ó¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¹©»ö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¸¡Ê¤¹¤¤¤â¤ó¡ËÄ´ºº¤äÃÏ¼ÁÄ´ºº¡¢ÍÑÃÏÇã¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Àþ³«ÄÌ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Á´Àþ»ö¶È²½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤«¤éÁá´ü¤Î´°À®¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1998Ç¯»ö¶È²½¤Ç¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÈµö¼è¤Ã¤¿º¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢´°À®¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤½¤¦¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÁá¤¯·Ò¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯³«ÄÌ¤ò¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢246¹æ¤Î¸½¶·¤Î²á¹ó¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö246¤Î¸üÌÚ¡Á¿ÁÌî¤ÏËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¡£¿®¹æÂ¿¤¹¤®¡¢¼ÖÂ¿¤¹¤®¤ÇÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ±ÇÈÆ½¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËµÍ¤ó¤À¡×¡ÖÊ¿Æü¤ÎÄ«Í¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆü¤âÂç»³¤ä¾®ÅÄ¸ü¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Çº®¤à¤«¤éÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö246¤Ï¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¡×
¡¡³«ÄÌ¤ÏÅöÊ¬Àè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¶È²½¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶è´Ö¤ÎÁáµÞ¤Ê·×²è·èÄê¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£