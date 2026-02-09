¥¹¥ì¥ó¥À¡¼·Ï¥°¥é¥É¥ë¡¦Ëö±Ê¤ß¤æ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸DVDÉüµ¢¡Ö¡íÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡í¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëè·îÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤È¤â¤Ê¤ë¤È1Æü¤Ë²¿¿Í¤â¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÄ¹Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎËÌÀî¾»¹°»á¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿½÷¤Î¥³¤òËè½µ¤Ò¤È¤ê¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª¡¡º£²ó¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸DVDÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ëö±Ê¤ß¤æ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛËö±Ê¤ß¤æ¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£
¡ù¥¹¥ì¥ó¥À¡¼·Ï¥°¥é¥É¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ÎÀ±¤Ø¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸DVDÉüµ¢¡ª
25thDVD¡Ø¥ª¥È¥ÊÀë¸À(30)¡Ù(ÃÝ½ñË¼)¥¤¥Ù¥ó¥È@¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡Ë
¡üËö±Ê¤ß¤æ¡Ê¤¹¤¨¤Ê¤¬¡¦¤ß¤æ¡Ë
1995Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T162 B73 W57 H81
¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é³èÆ°¡¢17ºÐ¤Ç"Æü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯2013"¤Ë1°Ì¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¡£
30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2017Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¸÷Âô¿åÃå¤Ê¤¦ ¡ÁÁ´Éô¥¥é¥¥é¸÷Âô¿åÃå¡Á¡Ù¡Ê¥ª¥ê¥¬¥ß¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸DVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸«»ö´°Çä¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼´¶¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·òºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎDVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Ë¤É¤Á¤é¤Ç»£¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡µîÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î9·î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾ì½ê¤Ï²Æì¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Ëö±Ê¡¡¤Ï¤¤¡¢²ÆìËÜÅç¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¡¼¥Þ¤È¤«Êª¸ì¤È¤«¡¢ÌòÊÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡¤È¤Ë¤«¤¯8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»£¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î20Âå¤Î»þ¤è¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëö±Ê¡¡¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÀö¼Ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¥±Ë¿åÃå¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥ª¥È¥ÊÀë¸À(30)¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢30ºÐ¤ÎÂç¿Í¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢³¤ÊÕ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼·Ï¤Ï20Âå¤Î»þ¤Ï¤Û¤ÜÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ëö±Ê¡¡¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ï¤¿¤·¡¢Æüº¢¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³«µÓ¤È¤«¤â¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ëö±Ê¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤¿30Âå¤Ç¤â»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¡£
¡½¡½30Âå¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ëö±Ê¡¡ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ö30Âå¤ÏÂÎ·¿°Ý»ý¤¬¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Áé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÊý¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ·¿¥¡¼¥×¤òÂè°ì¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¯ÎðÅª¤ËÎø°¦¤È¤«¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Ëö±Ê¡¡¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ñÎÁ¤Î¼ñÌ£¤ÈÆÃµ»¤¬¶õÍó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
Ëö±Ê¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤ÏËâË¡¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â30ºÐ¤ÇËâË¡¤Ï¡¢¥ä¥Ð¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤Ï¡©
Ëö±Ê¡¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËèÄ«¡¢µ¯¤¤¿¤é»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÃµ»¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Ëö±Ê¡¡ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â12»þ´Ö¿²¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì·ë¹½¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿²¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂÎÎÏ»È¤¦¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¼èºà¥¿¥¤¥à¤Î¿åÃå¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Ëö±Ê¡¡"30ºÐÂç¿ÍÀë¸À"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¤Î¿§¤Î¿åÃå¤òÁª¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤ÏÀ¾±ÊºÌÆà¥µ¥ó¤¬30ºÐ¤ÎÁ°Æü¤Ë50ºîÌÜ¤ÎDVD¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ´¶È¡£¤·¤«¤âÆ±Æü¡¢Á¥²¬ºé¥µ¥ó¤â¥é¥¹¥ÈDVD¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼·Ï¤ÎÆó¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ´¶È¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ç¡¢Ä¶¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎËö±Ê¤ß¤æ¥µ¥ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´°Çä¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿ËÌÀî¾»¹°