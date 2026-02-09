INUWASI¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd EPÈ¯Çä¡õ²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½
INUWASI¤¬2025Ç¯12·î¤«¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãBAND SET ÅìÌ¾ºåLIVE TOUR 2025-2026à¶éÏÉÀïÁ®á¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¤ò2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤ËZepp Diver City(TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
Æ±¸ø±é¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÆâ¤Î²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦UNIERA¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd EP¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ë¤ÏºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼1st EP¡ÖRAIMEI¡×¤ËÂ³¤¡¢»³²¼ÃÒµ±¡¢ÄÔµ×¥«¥ª¥ë¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÃ´¤¦¤Û¤«¡¢½÷À¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×PassCode¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊ¿ÃÏ¹§¼¡¤â³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë»²²Ã¡£¤½¤·¤ÆEP¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¡ÖSirius¡×¤¬2·î10Æü(²Ð)¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏºòÇ¯2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡¦¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãINUWASI BAND SET FREE LIVEà¶é²Æ°ìÁ®á¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥ë±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤ÎBlu-ray Disc¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd EP¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡ãBAND SET RELEASE PARTY¡ä¤ò4·î8Æü(¿å) ·ÃÈæ¼÷¡¦LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£
5·î3Æü(Æü)¤ËÂçºå¡¦BIG CAT¡¢5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë°¦ÃÎ¡¦DIAMOND HALL¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï7·î5Æü(Æü)¤Ë¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ëLINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüINUWASI OFFICIAL¤è¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡ý¥é¥¤¥«
INUWASIÂâÄ¹¤Î¥é¥¤¥«¤Ç¤¹¡ª
¶éÏÉÀïÁ®¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¡¢Zepp DiverCity¤Ç6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤Ì´¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢1¤Ä¤º¤ÄÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËMajor 2nd EP¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤ËEPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òBAND SET¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
Major 2nd EP¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎINUWASI¤òÂô»³´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª EP¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤«¤éSirius¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤â2·î10Æü(²Ð)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤Í¡ª
5·î3Æü(Æü)¤«¤é¤Ï¡¢INUWASI»Ë¾å²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Á´¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤¯²ñ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª°¦ÃÎ¤äÂçºå¤ÎÊý¤Ë¤â¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óINUWASI¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÁ´¸ø±é²ñ¾ìËþ°÷¤Ë¤·¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë7Ç¯ÌÜ¤âINUWASI¤é¤·¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ý¤¬¤ë¤à
INUWASI¤Î¤¬¤ë¤à¤Ç¤¹¡£
INUWASI BAND SET ÅìÌ¾ºåLIVE TOUR 2025-2026à¶éÏÉÀïÁ®á
¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¸ø±é¤â½é¤á¤ÆINUWASI¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ªÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤À¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬6Ç¯´Ö¤âÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊINUWASI¤Ï2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë·×5¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ Major 2nd EP¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿ü¥BANDSET RELEASE PARTYü¥¤ò4·î8ÆüLIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î¤«¤é¤ÏINUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026à¶éÏÉÚßÁ®á¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎTOUR¤Ç¤Ï4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëMajor 2nd EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢INUWASI¤ò¤è¤êÂô»³¤Î¿Í¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ
INUWASI¤Î¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËMajor 2nd EP¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤Ç¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSirius¡×¤ò´Þ¤à·×5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Major 1st EP¡ÖRAIMEI¡× ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSirius¡×¤¬2·î10Æü(²Ð)¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤ÄÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»ä¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯°ì¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢²Î»ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢Major 2nd EPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4·î8Æü(¿å)¤Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æà BAND SET RELEASE PARTY á¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ªINUWASI¹¥¤¤Ê¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤ÆÍß¤·¤¤Æü¡ªº£¤«¤éÍ½Äê¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡ª
¤½¤·¤Æ4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëMajor 2nd EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²2026Ç¯5·î¤«¤é à²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñá¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëLINE CUBE SHIBUYA¤ËINUWASI¤À¤±¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇINUWASI¤Î²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î²ñ¾ì¤â¤Þ¤À¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î²ñ¾ì¤âÀäÂÐ¤ËËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ7Ç¯ÌÜ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÀè¤â¤Ã¤È¤Ç¤Ã¤«¤¤²ñ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª
¡ý¥«¥ê¥ò¥ê
INUWASI¤Î¥«¥ê¥ò¥ê¤Ç¤¹¡ª
TOUR FINAL¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ëº£Æü¡¢Zepp DiverCity¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
6¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é»Ö¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Ìó3¥ö·î´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢6Ç¯Ê¬¤ÎÊâ¤ß¤äÁÛ¤¤¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î·Á¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤³¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËMajor 2nd EP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤ÎEP¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤«¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ÖSirius¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSirius¡×¤Ï2·î10Æü(²Ð)¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Major 2nd EPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢4·î8Æü(¿å)LIQUIDROOM¤Ë¤Æà BAND SET RELEASE PARTY á³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢BAND SET¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªLIQUIDROOM¤Ï½é¤á¤ÆINUWASI¤¬BAND SET¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê²ò¤Êü¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡ª4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëMajor 2nd EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢
2026Ç¯5·î¤è¤ê¡¢²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖINUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026à¶éÏÉÚßÁ®á¡×
2026Ç¯5·î3Æü(Æü) Âçºå BIG CAT
2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë) °¦ÃÎ DIAMOND HALL
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëLINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤Ï¡¢INUWASI¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´¸ø±é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î6Ç¯´Ö¤Ç½Ð°©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤Ä©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
7Ç¯ÌÜ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âINUWASI¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ý¤¹¤º¤á
INUWASI¤ÎºÇÇ¯¾¯¤¹¤º¤á¤Ç¤¹¡ª
2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
6Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê£¶Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´Éô¤Î»ö¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤Î6Ç¯´Ö¤ò¾å¼ê¤¯¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¤³¤Î6Ç¯´Ö¤Ë¤ÏINUWASI¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤¹¤º¤á¤Ë¤¯¤ì¤¿Âô»³¤Î²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¡£¼ÒÄ¹¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤¤¤¿£¶Ç¯´Ö¤Ç¡¢º£¤ÎINUWASI¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
µîÇ¯¤Î12·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯ÅöÆü¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿INUWASI BAND SET ÅìÌ¾ºåLIVE TOUR 2025-2026à¶éÏÉÀïÁ®áÍè¤Æ²¼¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë¹½º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é¤á¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇINUWASI¡¦¤¹¤º¤á¤Á¤ã¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤«¡¢¤¹¤º¤á¤Á¤ã¤ó¤òÁ´¹ñ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤âÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»ö¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê³èÆ°¤¬º£¤ÎINUWASI¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡£INUWASI¤Ï£·Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Î¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¹¹¤Ë¤³¤³¤«¤é¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê»äÃ£¤«¤éÂô»³¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËMajor 2nd EP ¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¼ýÏ¿¶Ê¤ÎSirius¤¬2·î10Æü(²Ð)¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆMajor 2nd EPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢4·î8Æü(¿å)¤Ë¤ÏLIQUIDROOM¤Ë¤Æà BAND SET RELEASE PARTY á¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªÅöÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢LIQUIDROOM¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀäÂÐ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¡¢5·î¤«¤é¤Ï²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
½é¤ÎÄ©Àï¡£6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÀè¤À¤Ã¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡£
Á´¸ø±é¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëLINE CUBE SHIBUYA ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¤¿¤Î¤·¤ß¡£INUWASI¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç°î¤ì¤ë·Ê¿§¤¬¤ß¤¿¤¤¡£5·î3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â¶²¤ì¤ºÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡ª
¡ýÏ»³ñ
INUWASI¤ÎÏ»³ñ¤Ç¤¹¡ª
BAND SET ÅìÌ¾ºåLIVE TOUR 2025-2026à¶éÏÉÀïÁ®á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²þ¤á¤Æ¡¢INUWASI¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä»þ´Ö¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2·î9Æü(·î)¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëZepp DiverCity¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¿·¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤ËMajor 2nd EP¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Á´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢º£¤ÎINUWASI¤ÎÀª¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÂçÀÚ¤Ê°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î10Æü(²Ð)¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSirius¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EPÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4·î8Æü¤ËLIQUIDROOM¤Ë¤Æ¡ÖBAND SET RELEASE PARTY¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤¿¤Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÇ®ÎÌ¤Ç¡¢INUWASI¤Î²»³Ú¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Major 2nd EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2026Ç¯5·î¤è¤êÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
2026Ç¯5·î3Æü(Æü) Âçºå BIG CAT
2026Ç¯5·î6Æü(¿å½Ë) °¦ÃÎ DIAMOND HALL
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
INUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026à¶éÏÉÚßÁ®á
²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Çº£¤ÎINUWASI¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ï¡¢INUWASI¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢INUWASI¤Ï7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇ®¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë²»³Ú¤È¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Major 2nd EP¡¢¤½¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¤ÎINUWASI¤È¤·¤ÆÄ©¤àÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Release Information
¡¦INUWASI Major 2nd EP
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
Í½Ìó¡§https://lnk.to/LAUE-5002
¡ÖSirius¡×
2·î10Æü(²Ð) ³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
https://lnk.to/LZC-3399
¢£Live Information
¡ãBAND SET RELEASE PARTY¡ä
2026Ç¯4·î8Æü(¿å) Åìµþ LIQUIDROOM
¡ãINUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026à¶éÏÉÚßÁ®á¡ä
2026Ç¯5·î3Æü(Æü) Âçºå BIG CAT
2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë) °¦ÃÎ DIAMOND HALL
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
