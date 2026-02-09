¡Ú¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Û12Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
Ëè½µ²ÐÍË24¡§00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡¢ËÜÆü¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ô¥ë½Æ·â»ö·ïÊÔ¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÂè6ÏÃ¡ÖÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¡×¤ÎÊüÁ÷¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤Ø¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹10´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï220ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¥ª¥È¥³ÊÔÂè10°Ì¡¢¡ÖÂè25²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¡×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Ã´Åö¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×Âè2°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âè50²ó¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖBDGestArts¡×¥¢¥¸¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¹â¤¤ÃÎÇ½¤È¿Í´Ö°Ê¾å¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡×¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥Ò¥È¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤è¤êÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¡£±§³ÀÈþÎ¤¡¢¥¦¥é¥±¥ó¡¦¥Ü¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼ ¿ûÎÉÂÀÏº¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á ºäÅÄ¸÷¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¡Êºî²È¡¦Ê¸²½º«Ãî³Ø¼Ô¡Ë¡¢SYO¡ÊÊª½ñ¤¡Ë¡¢¥³¥³¥ê¥³ ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢ÅÔ»Ô¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£ Á°ÅÄÍµÂÀ¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ê¥Þ¥ó¥¬Âç¹¥¤·Ý¿Í¡Ë¤È¡¢ÁíÀª12Ì¾¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä12Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¢¡±§³ÀÈþÎ¤
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎÐíâ×Åª¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êºÝÎ©¤Ä¡£
°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«°ú¤À¢¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©¤È¤¢¤Î¿¿¤Ã¹õ¤ÊÆ·¤Ç¿Í¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤°¤é¤°¤éÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¢¡¥¦¥é¥±¥ó¡¦¥Ü¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Î¹â¹»¤È¤¤¤¦³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢´û»ë´¶¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¸ò»¨¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥°¥í¥¹¥Þ¥óÇî»Î¤Ï²¿¸Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¤Î»Ò¶¡¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ï°¦¤Ê¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä
¢¡¥Ñ¥ó¥µ¡¼ ¿ûÎÉÂÀÏº¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤¦¤á¤¶¤ïÀèÀ¸¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤È²»¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¼ïºêÆØÈþ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤¹¤È¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹ ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£
¤³¤Î¹üÂÀ¥¢¥Ë¥á¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤Ç´Ñ¤Æ¤½¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á ºäÅÄ¸÷¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î SNS ¤ÎÌäÂê¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ê¤É¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¾å¼ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËèÏÃ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀá¡¹¤Ë½Ð¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎÂæ»ì¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÁÖ²÷¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡£¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÞÅ¸³«¤¹¤ëÂè3ÏÃ¡£¿Í´Ö¤È
Æ°Êª¤Î¶¦Â¸¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÎÑÍý¤È°¦¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¢¡¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¡Êºî²È¡¦Ê¸²½º«Ãî³Ø¼Ô¡Ë
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë¿´¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¥Ò¥È¤Ë¿´¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µû¤äÃî¤Ë¤Ï¡©¡¡¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÈÝÄê¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¡Ö»ä¤¿¤Á°Ê³°¡×¤ò³Ö¤Æ¤ë¶³¦¤ò¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢º£¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë²øºî¡£
¢¡SYO¡ÊÊª½ñ¤¡Ë
½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¡£
±ÇÁü²½¤µ¤ìÆ°¤¯Èà¤òÌÜ·â¤·¡¢À¼¤òÄ°¤ÂÎ²¹¤ò´¶¤¸Åö»þ¤Î´¶³Ð¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë°ÚÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
Ì¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Îºþ¿·¡¢»ë³¦¤ÎËü²Ú¶À²½¡Ä
ºÙË¦¤¬ÁÈ¤ßÂØ¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÀè¸«À¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ïºß¤ë¡£
»×º÷¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶¯À©¿Ê²½¡Ä¤Þ¤µ¤Ë»öÊÑ¤À¡£
¢¡¥³¥³¥ê¥³ ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
»äÃ£¤Ï¿Í´Ö¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸¤Êª¡£¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Êª³Ø¾å¤Î¡Ö¥Ò¥È¡×¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀþ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤Î´Ä¶¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÀþ¤Î¾Ã¤·Êý¤ò¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÅÔ»Ô¥Ü¡¼¥¤¥º
¿Í´Ö¤¬¤¤¤«¤Ë¡ØÆÃ°Û¤ÊÆ°Êª¡Ù¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°äÅÁ»ÒÁàºî¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¤Ç¸½¼Â¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶á¤¤¾Íè¡¢¿ÍÎà¤òÄ¶¤¨¤¿À¸Êª¤ÈÁêÂÐ¤·¤¿»þ¤Ë¿ÍÎà¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¢¡¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¿Í¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤· ¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡É ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤Þ¤¢¥ê¥¢¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â©·Ñ¤®¤µ¤»¤Ê¤¤ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬ÎÉ¼Á¤Ê¼Â¼Ì±Ç²è(ÍÎ²è)¤ò´Ñ¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¡£3ÏÃÌÜ¥é¥¹¥È¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
BË¿ÁÈ¿¥¤ÈK²ÉÌÛ¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎB¥Ð¥È¥ë¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£BKB ¥Ò¥£¥¢¡£
¢¡¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£ Á°ÅÄÍµÂÀ¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª
¸µ¡¹¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï¡×¡ÖÀµ¤·¤µ¤È¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤ÈÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¡ªºÇ¹â¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Ëè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡ª
¢¡µÈÂ¼³¦¿Í¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¿Í¤Ï²¿¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¦¤á¤¶¤ïÀèÀ¸¤Î¾ð½ï¤¬¶¯¤¯¤Æ·ëËö¤ÏÌ¤¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤òÉÁ¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ê¥Þ¥ó¥¬Âç¹¥¤·Ý¿Í¡Ë
Ì¡²è¤Çº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª¡¡´ò¤·¤¹¤®¤ÆÁ´ºÙË¦¤Î¥²¥Î¥à¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¿Í´Ö¤Î¶³¦¤«¤é¡¢µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²æ¡¹¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ÎÀÈ¤µ¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹â¤À¤·¡¢Á´¿ÍÎà¡¢¤¤¤äÁ´ÎîÄ¹Îà¤¬É¬¸«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ç¤ÎÂè6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤ËÈ¼¤¤ 24¡§10¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2026 ¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºî¤ÏºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹10´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï220ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¥ª¥È¥³ÊÔÂè10°Ì¡¢¡ÖÂè25²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¡×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Ã´Åö¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×Âè2°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âè50²ó¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖBDGestArts¡×¥¢¥¸¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¹â¤¤ÃÎÇ½¤È¿Í´Ö°Ê¾å¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡×¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥Ò¥È¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä12Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¢¡±§³ÀÈþÎ¤
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎÐíâ×Åª¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êºÝÎ©¤Ä¡£
°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«°ú¤À¢¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©¤È¤¢¤Î¿¿¤Ã¹õ¤ÊÆ·¤Ç¿Í¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤°¤é¤°¤éÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¢¡¥¦¥é¥±¥ó¡¦¥Ü¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Î¹â¹»¤È¤¤¤¦³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢´û»ë´¶¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¸ò»¨¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥°¥í¥¹¥Þ¥óÇî»Î¤Ï²¿¸Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¤Î»Ò¶¡¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ï°¦¤Ê¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä
¢¡¥Ñ¥ó¥µ¡¼ ¿ûÎÉÂÀÏº¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤¦¤á¤¶¤ïÀèÀ¸¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤È²»¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¼ïºêÆØÈþ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤¹¤È¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹ ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£
¤³¤Î¹üÂÀ¥¢¥Ë¥á¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤Ç´Ñ¤Æ¤½¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á ºäÅÄ¸÷¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î SNS ¤ÎÌäÂê¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ê¤É¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¾å¼ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËèÏÃ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀá¡¹¤Ë½Ð¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎÂæ»ì¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÁÖ²÷¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡£¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÞÅ¸³«¤¹¤ëÂè3ÏÃ¡£¿Í´Ö¤È
Æ°Êª¤Î¶¦Â¸¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÎÑÍý¤È°¦¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¢¡¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¡Êºî²È¡¦Ê¸²½º«Ãî³Ø¼Ô¡Ë
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë¿´¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¥Ò¥È¤Ë¿´¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µû¤äÃî¤Ë¤Ï¡©¡¡¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÈÝÄê¤Ç¤¤è¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¡Ö»ä¤¿¤Á°Ê³°¡×¤ò³Ö¤Æ¤ë¶³¦¤ò¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢º£¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë²øºî¡£
¢¡SYO¡ÊÊª½ñ¤¡Ë
½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¡£
±ÇÁü²½¤µ¤ìÆ°¤¯Èà¤òÌÜ·â¤·¡¢À¼¤òÄ°¤ÂÎ²¹¤ò´¶¤¸Åö»þ¤Î´¶³Ð¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë°ÚÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
Ì¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Îºþ¿·¡¢»ë³¦¤ÎËü²Ú¶À²½¡Ä
ºÙË¦¤¬ÁÈ¤ßÂØ¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÀè¸«À¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ïºß¤ë¡£
»×º÷¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶¯À©¿Ê²½¡Ä¤Þ¤µ¤Ë»öÊÑ¤À¡£
¢¡¥³¥³¥ê¥³ ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
»äÃ£¤Ï¿Í´Ö¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸¤Êª¡£¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Êª³Ø¾å¤Î¡Ö¥Ò¥È¡×¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀþ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤Î´Ä¶¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÀþ¤Î¾Ã¤·Êý¤ò¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÅÔ»Ô¥Ü¡¼¥¤¥º
¿Í´Ö¤¬¤¤¤«¤Ë¡ØÆÃ°Û¤ÊÆ°Êª¡Ù¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°äÅÁ»ÒÁàºî¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¤Ç¸½¼Â¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶á¤¤¾Íè¡¢¿ÍÎà¤òÄ¶¤¨¤¿À¸Êª¤ÈÁêÂÐ¤·¤¿»þ¤Ë¿ÍÎà¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¢¡¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¿Í¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤· ¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡É ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤Þ¤¢¥ê¥¢¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â©·Ñ¤®¤µ¤»¤Ê¤¤ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬ÎÉ¼Á¤Ê¼Â¼Ì±Ç²è(ÍÎ²è)¤ò´Ñ¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¡£3ÏÃÌÜ¥é¥¹¥È¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
BË¿ÁÈ¿¥¤ÈK²ÉÌÛ¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎB¥Ð¥È¥ë¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£BKB ¥Ò¥£¥¢¡£
¢¡¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£ Á°ÅÄÍµÂÀ¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª
¸µ¡¹¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï¡×¡ÖÀµ¤·¤µ¤È¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤ÈÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¡ªºÇ¹â¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ç¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Ëè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡ª
¢¡µÈÂ¼³¦¿Í¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¿Í¤Ï²¿¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¦¤á¤¶¤ïÀèÀ¸¤Î¾ð½ï¤¬¶¯¤¯¤Æ·ëËö¤ÏÌ¤¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤òÉÁ¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ê¥Þ¥ó¥¬Âç¹¥¤·Ý¿Í¡Ë
Ì¡²è¤Çº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª¡¡´ò¤·¤¹¤®¤ÆÁ´ºÙË¦¤Î¥²¥Î¥à¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤È¿Í´Ö¤Î¶³¦¤«¤é¡¢µ¿¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²æ¡¹¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ÎÀÈ¤µ¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹â¤À¤·¡¢Á´¿ÍÎà¡¢¤¤¤äÁ´ÎîÄ¹Îà¤¬É¬¸«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ç¤ÎÂè6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤ËÈ¼¤¤ 24¡§10¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2026 ¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ