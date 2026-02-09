Dragon Ash Kj¡Ê¹ßÃ«·ú»Ö¡Ë¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊÑ´é¤ÇÊó¹ð¡¡¡Ö¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óÃç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡Dragon Ash¤ÎKj¡Ê¹ßÃ«·ú»Ö¡Ë¤¬2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÊÑ´é¤Ç·ù¡¹47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDragon Ash Kj¡Ê¹ßÃ«·ú»Ö¡Ë¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊÑ´é¤ÇÊó¹ð¡¡¡Ö¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óÃç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ë
¡¡¹ßÃ«¤ÏInstagram¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡¡¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡¡¡47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢37ºÐ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¡Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¸¥¸¥£¤È¥Ð¥Ð¥¡¤À¤±¤¸¤ã¤ó¥¯¥Ã¥½ÀäÂÐ·ù¤¸¤ã¤ó¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¤Èº£¤Î¿´¶¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤¿Íº¶«¤Ó¤òÄÖ¤ê¡¢Î¾¼ê¤ÇËË¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿ÊÑ´é¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¹Ô´Ö¤ò³«¤±¤Æ°ì¸ÆµÛµ¯¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï ¹ßÃ« ·ú»Ö 47ºÐ ÆÈ¿È ¿¦¶È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Ã¤È¤«¥×¥í¥Õ¤Þ¤¸¤ÇÃÏ¹ö¤À¤±¤É¤â¤¦¤¤¤Ã¤½¤Î»ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤Æ»²¤ë¤·¤«¤Ê¤§¤¸¤ã¤ó¤¤¤£～～¤ä¤¡～～¤À¤¡～～¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ47ºÐ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÃ²¤¯¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤µº£Æü¤âThe Ravens²ÎÏ¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤ä¤¡～¤¹¡£¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤â²»³ÚÀ©ºî¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¹ßÃ«¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ê¥ò¤«¤é¡Ö¤¢¤¿¤·¤âÎ©ÇÉ¤ÊBBA¤À¤±¤É¡ØÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡Ù¤¸¤ã¤Í¤§¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¡Ù¤ä¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·¤ä¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢MAH¡¢ZAX¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î²»³ÚÃç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë