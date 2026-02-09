『【推しの子】×コンバース』B小町＆苺プロダクションを表現したコラボシューズ誕生！
ABCマートにて、TVアニメ『【推しの子】』とのコラボレーションシューズが、全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストア限定で2026年2月13日（金）より発売される。また一部店舗にて、対象商品をご購入いただいたお客様に向けて、購入モデルに対応した各キャラクターのアクリルスタンドがプレゼントされる。
＞＞＞【推しの子】×コンバースアイテムやアクスタをチェック！（写真25点）
TVアニメ『【推しの子】』とCONVERSEの初のコラボレーションでは、「ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」、それぞれのキャラクター性や背景をデザインに落とし込んだ3モデルに加え、彼女たちを支える苺プロダクションのスタッフをイメージした特別モデルの全4型が展開される。
星モチーフの特別仕様をはじめ、細部までロゴやサイン入りデザイン、衣装納品をイメージした専用BOXなど、作品の世界観を細部まで忠実に表現している。アイドルとスタッフ、それぞれの ”物語” を足元から楽しめるシューズだ。
また、厚底仕様の「ALL STAR LIGHT PLTS」をベースに、リボンやフリル、ファットレース、黒×黄の配色など、各メンバーの個性を象徴するデザインを採用。全モデル共通で、TVアニメ『【推しの子】』を象徴する星モチーフの特別タンラベルを配置し、インソールには「B小町」×「コンバース」のコラボレーションロゴ、タン裏には各キャラクターのサインをプリント。さらに、シューズ内部には公式衣装を示す苺プロダクションのクレジットを施している。
そしてスタッフモデルは汚れが目立ちにくいブラックを採用。タン裏にはバックパス風デザインを施し、サイリウムをイメージした替え紐を付属。作品の世界観と実用性を兼ね備えた、ファン必見のスペシャルコレクションだ。
さらに、一部のABC-MART店頭及び公式オンラインサイトで、【推しの子】コラボレーション商品を購入した方限定で、購入モデルに対応した各キャラクターのアクリルスタンドがプレゼント。「苺プロダクション」のスタッフのためにデザインされたモデルには、アクアのアクリルスタンドをプレゼント。
本コラボレーションのために描き下ろした、ここでしか手に入らないスペシャルな限定アクリルスタンドとともに、推しを足元から応援しよう。
