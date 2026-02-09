タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。第51回衆院選での高市早苗氏（64）の表情に注目した。

公示前議席198だった自民党は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは戦後初めて。

番組レギュラーの「藤崎マーケット」田崎佑一が、自身の5歳になる長男がテレビを見て「“高市総理だ！”って言うようになりました」と告白。上沼は「“露出”言うたら失礼やけど、浸透したよね、子供にまで」と納得した。

「あれだけ毎日テレビに出たら、そらね。コマーシャルを覚えるのと一緒」と説明したが、自民党開票センターでの高市氏の表情について「バラを付けながら、あんまり笑ってはらへんかったでしょ」と振り返った。

そして「あれはいい顔ですね」と絶賛。「あれでゲラゲラ笑ってたら、調子に乗るなよってなる」と指摘しながら、「人間ってヤラシイわ、それがある」と解説。「“気を引き締めます”っていう花の付け方をしてはったから、素晴らしいと思う」と讃えた。

また「手がリウマチとかそんなことでも、“ホンマやろか”とか言われたりね、何でも見られてるから」と続け、「ちょっとお痩せになられましたしね。綺麗ですけどね、キュッと締まってカッコイイです」としながら、「あのか細い体で凄いな、自民党を背負って立ったね。（党としては）金メダルですよ、あの結果は。高市さんに3000点」と笑いを誘っていた。