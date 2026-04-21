「激落ちくん®」は1999年に誕生した掃除用品ブランドだ。「水だけで汚れが落ちる、洗剤いらずの魔法のスポンジ」として90％の認知度を誇るが、CMはほとんど展開したことがないという。それでも業界シェアNo.1に上り詰めた理由を、開発担当者に取材した――。編集部撮影レック開発統括本部ハウスホールド部部長兼キャラクター推進部部長の竹下真由美さん - 編集部撮影■累計販売個数2億個のロングセラーコーヒーを飲んだ後のマ