チークを主役にしたメイクがトレンドですが、40代には少し注意が必要です。チークを濃く入れすぎたり、位置を間違えたりすると、たるみや骨格の変化、くすみなどを強調して、かえって老けて見えることがあるからです。そんな悩みを解決するのに、一役買ってくれるのが、キャンメイク「グラデーションチークス」990円（税込）。おすすめの色や使い方を美容ライターの遠藤幸子が紹介します。◆40代のチーク、どう選んで使えばい