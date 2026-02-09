¡ãÂîµå¡ä²¦Á¿¶Ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤âÆüËÜ¿Í¡×¡¢É½¾´Âæ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬ÏÃÂê
Ãæ¹ñ¡¦³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂîµå¤ÎITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶Ö¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥Á¥ó¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î²¦¤Ï¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤ÇÆ±5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ò¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È4-2¤ÇÇË¤êÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÆ±20°Ì¤Î¸Í¾åÈ»Êå¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ½¾´¼°¤Î°ìËë¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿3Áª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤Î¾å¤Ç¼«»£¤ê¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Ä¥ËÜ¤¬°ìÅÙÂæ¤ò²¼¤ê¤Æ²¦¤È¸Í¾å¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬Ãæ±û¤Ç±Ç¤ë¤³¤È¤Ë±óÎ¸¤·¤¿¤Î¤«ºÆ¤ÓÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²¦¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÄ¥ËÜ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¡¢Ãæ±û¤ËÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£±óÎ¸¤·¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¡¢°ÌÃÖ¤ÏÃæ±û¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ä¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ý¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«Ä¥ËÜ¤Ï¸Í¾å¤È°ÌÃÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢·ë¶É¡¢º¸¤«¤é²¦¡¢¸Í¾å¡¢Ä¥ËÜ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤é¤«¤ÊÁ¿¶Ö¡×¡Ö¤³¤ì¤¾³Ê¤Î°ã¤¤¡×¡Ö¡Ê²¦¤Ï¡ËÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤âÆüËÜ¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡Ê²¦¡Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤µ¤ó¡ÊÄ¥ËÜ¡Ë¤¬1¿Í¤À¤±¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¥ËÜ¤Î¾Ð´é¤À¤±¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¥ËÜ°Ê³°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö°ÊÁ°¡¢É½¾´¼°¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÇÄ¥ËÜ¤¬Î©¤Ä¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¦Á¿¶Ö¤¬¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë