ÃËÀVIOÃ¦ÌÓºÇ¿·»ö¾ð¡¡¡ÖÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ö¥Ï¥ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ä¸½¾ì¥µ¥í¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë°Õ³°¤Ê¡È¥Ë¡¼¥º¡É
¡¡1·îÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤¬¡ÈVIOÃ¦ÌÓ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖV DREAM¡×¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤â¤ËÃËÀ¤Î¶ÉÉôÃ¦ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤òÇ®¾§¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ô¿À¶ÊÇúÃÂ¡Õ¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÀ¤¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Á°È¾µ»ö¡¦¡Ú¹ÎÄêÅª¤Ê¤Î¤ÏÃË½÷¤È¤âÌó3³ä¡ÔÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¡Õ¡¡¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Þ¥Ê¡¼¡×¡Ö²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡× vs¡ÖÉÔ¼«Á³¡×¡Ö²¹Àô¤Ç¿ÍÌÜ¤¬¡Ä¡×»¿ÈÝ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄêÇÉ¡¦ÈÝÄêÇÉ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¡¢¤Þ¤¿¼«¤é¤ÎVIO¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¼ÂºÝ¤Î¡Ö»Ü½Ñ¥µ¥í¥ó¸½¾ì¡×¤ä¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ëÃËÀ¤Î¾Ð´é¡×¡Ä20¡Á50ÂåÃË½÷300¿Í¤Î¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×Ä´ºº·ë²Ì¤â
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤ò¹Ô¤¦¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×Å¹Ä¹¤ÎÌîÂ¼Íº´ð¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë¡¢Á°ÊÔµ»ö¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤¦¤Á¤ÎÃËÀµÒ¤Ï¤Û¤Ü20¡Á30Âå¡£ÍèÅ¹ÍýÍ³¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´«¤á¤é¤ì¤ÆÍè¤ëÊý¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢40Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö40¡Á50Âå¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢Ã¦ÌÓ¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Î95¡ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡È²ð¸î¤Î¤¿¤á¡É¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÌîÂ¼¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡Ö²ð¸î¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËVIOÃ¦ÌÓ¤¬¡È¸½¼ÂÅª¤ÊÈ÷¤¨¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£»Ü½Ñ»þ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖVIOÃ¦ÌÓ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡ÈÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ü½Ñ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È´õË¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿ÍÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤òÂ¾¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÃ¦ÌÓºÑ¤ßÃËÀ¡É¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤Õ¤À¤ó¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬
¡ÖËÍ¤ÎÂÎ´¶¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤Î20¿Í¤Ë1¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Õ¤À¤ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ÎÃËÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢1¡Á2¿Í¤¯¤é¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥µ³è¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËVIOÃ¦ÌÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³äÄøÅÙ¡£À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤È¡¢¹ÔÆ°¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿²Á³ÊÅª¤ÊÌäÂê¤âÂç¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤Î¥µ¥í¥ó¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¤Ç¤â20Ëü±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥²¤Ê¤É¡È±£¤»¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¤Û¤«¤Î¡Ö¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡×¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸å²ó¤·¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎËÜ²»¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡È¥Î¥ê¤Ç¡É¤È·Ú¤¯»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£K-POP¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¤Ë¤ÏÂÎÌÓ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬
¡¡ÈþÍÆ¤ä¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¡È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢VIOÃ¦ÌÓ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¶È³¦¤«¤é¤ÎÍèÅ¹¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ö²¼È¾¿È¤ò»È¤¦¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤ä¡¢2ÃúÌÜ³¦·¨¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´Ø·¸¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤ä³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2ÃúÌÜ³¦·¨¤À¤È¡ÈVIO´Þ¤á¤¿Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¡Ü¥ï¥¤À¤±»Ä¤¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ°áÁõ¤ÎÉÛÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃ¦ÌÓ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¡×
¡¡¤È¤¯¤Ë²¼È¾¿È¤ò»È¤¦¿¦¶È¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÁÆ¬¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤â¡¢ÃËÀ¤¬VIOÃ¦ÌÓ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ô£±¥ß¥ê¤â¤¤¤¤¤«¤é±ü¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤À¤í¡Õ¤È²Î¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤Ï¡È¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤È·ë¤Ó¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¥ë¥Õ¤ÎVIOÄæÌÓ¤Ç¡È¸Ô¤ËÌÓ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¼«Ê¬¤ÇÄæ¤ë¤Ê¤é¡¢ÆþÍá»þ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥Õ¥Á¤ËÊÒÂ¤ò¾è¤»¡¢M»ú³«µÓ¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç³«¤¤¤¿¸Ô¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¡¢Ë¢Î©¤Æ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤éÄæ¤Ã¤Æ¡£¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´¬¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÏNG¡£°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤ÆT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ê¤é¡ÖVIOÃ¦ÌÓ¡×¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÃËÀ¤Ë¤âÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£VIOÃ¦ÌÓ¤¬¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²÷Å¬¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢VIOÃ¦ÌÓ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
¥Í¥¸,
ÂçÁ¥,
¿ÀÆàÀî,
²£ÉÍ