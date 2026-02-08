お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が7日更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」に、相方富澤武とともに出演。現在の“驚きの血圧数値”を告白した。

今回の動画でサンドウィッチマンは関根とさまざまなトークで盛り上がる中で、自然と体調や病気の話題に。関根から「血圧高いでしょ？」と聞かれた伊達は「血圧高いです。それはもう。（上が）200超えましたから。はう」と明かした。

関根が「えっ！？」と驚きつつも「アメリカだと（上が）180くらいまで平気なんだよね」と言うと、伊達は「そうなんですですって。日本は（高血圧の）基準が低いんですって、基準が」と述べた。

それを聞いた関根は「結局、年をとると血管も硬くなるから、血圧高くなるらしいんですよ。だから年取ったら（上の数値が）150ぐらいでも良いっていう説がある。（日本は）ちょっと厳しすぎるっていう風潮もあるんだよね」と話した。

伊達も「そうなんですよね。特にしょっぱいのが好きな国民性だから」。関根が「（日本人は）真面目過ぎるよね。ちょっとビビりすぎですよね」と言うと、伊達は「俺、そんなに（高血圧に）ビビってないです。降圧剤とか飲んでますから」と話していた。