サンドウィッチマンの伊達みきおが５日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、食事の後にたべちゃう「おやつ」を紹介。驚きのおやつを明かし、東京０３飯塚悟志も首を傾げる一幕があった。この日は「メシ食ったのに…おやつ食べちゃう芸人」が集合。まずは「食後のお気に入り」を紹介だ。トップバッターの伊達は食べるおやつをズラリと紹介。まずは「コーンチョコ」で「ちょっと冷やして頂きます」とニコリ。他にも「純米せん