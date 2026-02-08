

1964年に日本人として初めてメジャーリーガーとなった村上雅則 photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載23：村上雅則

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第23回は、新人研修的な球団派遣から史上初めてメジャーリーグでプレーすることになった"マッシー"村上雅則を紹介する。

【マイナーで好投、コールアップでメジャーデビュー】

野茂英雄より昔、日本人メジャーリーガーがいた。

「マッシー」と呼ばれた村上雅則である。

いまではポスティング、フリーエージェントなど、アメリカへの移籍制度が整備されているが、1964年、村上は南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）から、「球団派遣」という形でアメリカへ渡った。初めて東京でオリンピックが行なわれた年、そして村上はまだ20歳だった。

村上は南海のチームメイトふたりとともに派遣されたが、行き先はサンフランシスコ・ジャイアンツ傘下のマイナーリーグ、シングルＡのフレズノだった。

1964年4月27日、村上はマイナーリーグで初登板。5回を投げ、その時点まで相手打線をノーヒット・ノーランに抑え、勝利投手となった。そのシーズン、シングルAのフレズノで49試合に登板し11勝、防御率1.78の好成績を挙げ、カリフォルニア・リーグの新人王にも選ばれた。

マイナーリーグ時代のことを、"マッシー"はこう振り返っている。

「そりゃ、嫌なこともありましたよ。当時、アメリカでは公民権法が成立してばかりで、人種差別もありました。ロッカールームで、ずいぶんとからかわれたものです。でも、結果を残せていたし、トータルとしては楽しかったな」

そして1964年9月1日、メジャーリーグへ昇格の機会を得る。9月からはベンチ入りのメンバーが拡大され、40人がダグアウトに入ることができるようになるからだ。これを「コールアップ」と呼ぶが、当時の村上もこのチャンスをつかんだ。その日のことを村上はこう振り返っている。

「フレズノからサンフランシスコへ行き、そこからニューヨークへひとりで行きました。空港からマンハッタンのホテルまでバスで向かい、ホテルでチェックインしようとしたら、名前がなかった。20分くらい待たされたのかな。冷や汗が出ました(笑)」

球団職員がフロントまでやって来て事なきを得たが、バタバタと９月１日にメジャーで初登板の機会を得る。

対戦相手は1962年に誕生したばかりのニューヨーク・メッツ。相手の本拠地であるシェイ・スタジアムで、村上は８回裏に０対４とリードされた場面で登板。ヒット１本を許したものの２三振を奪い、無失点で「日本人メジャーリーガー第一号」としてデビューを果たした。

それからはコンスタントに登板を重ね、９月29日にはヒューストン・コルト45s（現アストロズ）戦で同点の９回から登板、３回を１安打に抑えると、11回裏に味方打線が１点を挙げ、サヨナラ勝ち。これが村上のメジャー初勝利となった。

このシーズン、村上は９試合で登板し、15イニングを投げているが、特筆すべきは奪三振が15個に対し、四球を1個しか与えていないこと。並々ならぬ制球力を持っていたことがうかがえる。

このシーズンの成功を、村上はこう話してくれたことがある。

「コントロールは、よかったですね。それは日本で磨かれたものだったと思います。それと、当時は情報が少なかったから、相手がどんなすごいバッターか、ぜんぜん知らなかった(笑)。だから怖いもの知らず。当時のナショナル・リーグにはハンク・アーロンとか、ロベルト・クレメンテとかいたんですけど、スコアボードにも名前が出なくて、背番号だけだったから、わからなかった」

【２年目は１シーズンを通して活躍したが......】

皮肉なことに、この成功が厄介な問題を引き起こす。ジャイアンツは、1965年も村上との契約を望んだが、南海が帰還させるように主張。保有権を巡って両球団は揉めることとなり、話し合いは平行線をたどった。日米両機構のコミッショナーも解決に乗り出したが、「1965年はジャイアンツでプレーし、次シーズン以降は村上の自由意思に任せる」という条件でようやく決着がついた。

村上は４月29日にようやく渡米、５月９日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーのマウンドに復帰し、８回表、一死一・三塁の場面でリリーフに立った。いきなり四球を与え、満塁に。このピンチに対戦したのはのちにロッテ・オリオンズ（現・マリーンズ）の選手、監督として来日することになるジム・ラフィーバー。村上はカウント２−２から見逃しの三振を奪って、クローザーにマウンドを託した（ちなみに、この試合はドジャースのサンディ・コーファックス、ジャイアンツのゲイロード・ペリー、殿堂入りしたふたりの大投手の投げ合いだった）。

村上はこのシーズン、45試合に登板し、74回と３分の１を投げ、４勝１敗、防御率3.77の成績を残した。奪三振は多く、投球回数以上の85個をマークしていることからも、十分に通用していたことがわかる。このままアメリカに残っていたら、息長くメジャーリーグで活躍できる可能性はあった。しかし、村上は南海に戻らざるを得なかった。

「そりゃ、アメリカに残りたかったですよ。人生、一度きりだもの。後悔はあります。でも、南海に入団する時に、当時の鶴岡一人監督が『ウチに来ればアメリカに行かせてやる』と言ってくれたんです。東京六大学で投げるのが夢だったんですが、アメリカの西部劇が好きな私は、その言葉に乗った。だから、アメリカに行けたのは鶴岡さんのおかげ。恩返しをしなきゃいけないですから、南海に戻りました」

1960年代の日本人の冒険。これだけユニークな経験をした若者は、ほかにはいなかっただろう。

【Profile】むらかみ・まさのり／1944年５月６日生まれ、山梨県出身。法政二高（神奈川）―南海。1962年9月に南海と支配下選手として契約。

●NPB所属歴（18年）：南海（1963、66〜74）―阪神（1975）―日本ハム（1976〜82）

●NPB通算成績：103勝82敗30セーブ（566試合）／防御率3.64／投球回1642.1／奪三振758

●MLB所属歴（２年）：サンフランシスコ・ジャイアンツ（1964〜65）＊ナショナル・リーグ

●MLB通算成績：５勝１敗９セーブ（54試合）／防御率3.43／投球回89.1／奪三振100