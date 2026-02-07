ミラノ・コルティナオリンピックはスノーボード男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に始まった。

５日の予選を経て決勝には上位１２選手が進出。日本勢は、世界初の６回転半の成功者で「スピンマスター」の異名を取る荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選１位、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５位、木俣椋真（ヤマゼン）が１０位で通過し計４人が登場。この種目での初メダル獲得、さらには複数メダルへの期待も高まっている。また、今大会の日本勢初メダルとなる可能性もある。（デジタル編集部）

ビッグエアは大型ジャンプ台から飛び出して空中技を披露し、難易度や完成度、高さ、着地などを６人の審判が１００点満点で採点する。３回滑り、高い方から２回の合計得点で順位を決める。

■多彩な日本勢４人

荻原大翔は６回転半の大技を成功させ今年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」を連覇。

木村葵来は２３〜２４年シーズンのわワールドカップ（Ｗ杯）種目別王者。

長谷川帝勝は昨シーズンのＷ杯種目別王者。

木俣椋真は昨シーズンの世界選手権王者。

■ライバルは

前回の北京オリンピックで金メダルの蘇翊鳴（中国）が予選４位、地元イタリアのイアン・マッテオーリが２位で決勝に進出。