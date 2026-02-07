【「幽閉令嬢の気ままな異世界生活～転生ライフを楽しんでいるので、邪魔しに来ないでくれませんか、元婚約者様？～」1巻】 2月5日発売 価格：858円

1巻書影

【拡大画像へ】

竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。

これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レーベル作品の試し読み記事を連続掲載する。

今回は、「幽閉令嬢の気ままな異世界生活～転生ライフを楽しんでいるので、邪魔しに来ないでくれませんか、元婚約者様？～」より、2月5日に発売されたばかりの第1巻1話から2話。

本作は原作・狭山ひびき氏、漫画・おーはしるい氏による作品。乙女ゲームの悪役令嬢に転生したアドリアーナが、王太子に婚約破棄された後、あらぬ罪で断罪され辺境に幽閉される。が、彼女にとっては想定内。しっかり準備を進めており、何不自由ないセカンドライフをスタートさせる。そんな彼女を、王太子が追いかけてくるのだが……。

【あらすじ】

乙女ゲームの悪役令嬢に転生したアドリアーナ。王太子に婚約破棄された後、あらぬ罪で断罪され辺境に幽閉されるーーというのは想定内なので、しっかり準備をしてまるっと思い通りに！辺境だけど快適な幽閉先の離宮で何不自由ないセカンドライフをスタート。前世の記憶と持ち前の機転で領地改革や問題解決に挑み領民からも愛され活躍する一方で、政治的に窮地に立たされた王太子がアドリアーナを側妃にしようと追いかけてきて…!?

（C）狭山ひびき・おーはしるい・竹書房