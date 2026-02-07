普通の男性が、女の子キャラに大変身！？

初めてメイクしたときのワクワクした気持ちを覚えていますか？ もっと素敵な自分に変われると胸をときめかせた人も多いはず。そんなふうに憧れの姿に変われるメイクですが、Instagramにはなんと『魔女の宅急便』のキキに変身した男性がいるようです。まるで魔法のような変身動画を早速チェックしていきましょう。

【画像】「えっ！同一人物！？」これが、男性→魔女の宅急便“キキ”へのビフォーアフターです！感動…！

変身するのは、腸活メイク美容大好きな2児のパパ「たろちゃん（@tarojoso）」。すっぴんの彼は一見するとどこにでもいそうな男性ですが、夢いっぱいのメイクボックスを開けば、驚きの変身が始まります。

ベースメイクで「おじさん感」を消去！

まずは、髪が落ちないようターバンをセットし、化粧水と乳液で顔をしっかり保湿。BGMに流れる『可愛くてごめん』のテンポに合わせながら下地や赤系のシャドウ、リキッドファンデーションを重ねていきます。コンシーラーで下まぶたやほくろなど気になる部分をカバーし、パタパタとフェースパウダーをはたけば、マットな質感のベースメイクの完成です。

キキの赤色リボンのカチューシャを胸にあてて目を閉じ、再び開くと暗めのカラーコンタクトで大きな瞳に。ピンクのアイシャドーはまぶたにオン。さらに下まぶたの目尻側にはブラウン系のシャドー、アイラインを重ねて目を大きく見せます。眉はアイメイクの色味に合わせたブラウンで、下がり眉にナチュラルに整えればOK。

続いて、ハイライトとシャドーでメリハリをつけます。パウダーファンデーションを顔全体につけ、下まぶたにコンシーラーとハイライトをのせると、膨らみのある涙袋が出現。おでこからのTゾーンは、ハイライトとシャドーで陰影をつけて鼻を高く見せましょう。長めのつけまつげと黒のアイラインも欠かせません。

衝撃の「アフター」 可憐なキキが降臨

最後の仕上げはチークとリップ。目尻のすぐ下にピンク色のチークを入れ、つやのある赤ピンクのリップを塗れば血色よく元気なイメージに。頭にネットをつけ、顔全体にミストを振ったら、キキのウィッグと服を両手にふりふりと踊ります。

いったん暗転した画面が明るくなると、そこに現れたのは……。

『魔女の宅急便』のキキ。

楽曲に合わせてチュッと投げキッスする姿にキュンとした人もいるでしょう。あまりの変化に「まいった、これは可愛すぎる」「やばいドキッとした。ナチュラルメイクなのにすごい」など驚きの声が多数寄せられました。