チームは黒星スタートも、遠野大弥の大怪我からの復帰は横浜FMにとってポジティブ。PK弾でキッカーにも名乗り「自分が蹴りにいきたい」
２月６日に日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグEASTの地域リーグラウンド第１節で、横浜F・マリノスはFC町田ゼルビアと対戦し、２−３で敗れた。
ホームでの開幕戦は金曜日にも関わらず、３万人を超えるサポーターが来場。それだけに勝利で飾れなかったのは悔しいところだが、一方で遠野大弥の復帰はチームにとってポジティブだろう。昨年６月25日のFC東京戦で右アキレス腱断裂の大怪我を負い、長期離脱していた背番号７がスタメンに名を連ねたのだ。
また、16分には相手のハンドで得たPKを決め、１ゴールを記録。その後、64分までプレーした遠野は「楽しかったです」とピッチに戻ってこられた喜びを口にした。
ところでPKと言えば、横浜ではこれまでアンデルソン・ロペスがキッカーだった。ただ、そのブラジル人ストライカーが昨夏にライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）へ移籍したため、今回は誰が蹴るのか注視していたなか、ボールを持ってペナルティスポットに向かったのが遠野だった。
ボールをセットする前にはジョルディ・クルークスと話す場面もあったが、これからは遠野がキッカーを務める流れになるのか聞くと、「どうなんですかね」としつつ、こう答えてくれた。
「ジョルディと話し合って、今回は僕の復帰戦ということで蹴らせてもらいました」
おそらく、チームとしてまだ決まっていないのだろう。だからこそ遠野は「自分が蹴りにいきたいと思います。強引にいこうかな」と笑顔で語る。次節以降も遠野がPKを蹴るのか注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】遠野がPKでネットを揺らす
ホームでの開幕戦は金曜日にも関わらず、３万人を超えるサポーターが来場。それだけに勝利で飾れなかったのは悔しいところだが、一方で遠野大弥の復帰はチームにとってポジティブだろう。昨年６月25日のFC東京戦で右アキレス腱断裂の大怪我を負い、長期離脱していた背番号７がスタメンに名を連ねたのだ。
また、16分には相手のハンドで得たPKを決め、１ゴールを記録。その後、64分までプレーした遠野は「楽しかったです」とピッチに戻ってこられた喜びを口にした。
ところでPKと言えば、横浜ではこれまでアンデルソン・ロペスがキッカーだった。ただ、そのブラジル人ストライカーが昨夏にライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）へ移籍したため、今回は誰が蹴るのか注視していたなか、ボールを持ってペナルティスポットに向かったのが遠野だった。
「ジョルディと話し合って、今回は僕の復帰戦ということで蹴らせてもらいました」
おそらく、チームとしてまだ決まっていないのだろう。だからこそ遠野は「自分が蹴りにいきたいと思います。強引にいこうかな」と笑顔で語る。次節以降も遠野がPKを蹴るのか注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】遠野がPKでネットを揺らす