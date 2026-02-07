モスバーガー好調の正体は「数字と固有名詞」の徹底だった。誰でも使えるPRの極意
元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「【売上3.5倍】モスバーガー「一人勝ち」の衝撃。なぜ980円でも1600万食売れるのか」を公開した。動画では、ファストフード業界で好調を続けるモスバーガーの成長要因と、そこから学べる「誰でも真似できるPRテクニック」について解説している。
下矢氏はまず、モスバーガーの業績について言及。「2021年の売上高が719億円だったのに対し、2025年には962億円を見込んでいる」と具体的な数値を挙げ、コロナ禍以降も順調に成長している現状を説明した。客数は横ばいながらも売上が伸びている背景には、客単価の上昇があるという。その原動力となったのが、高価格帯の「新とびきりシリーズ」だ。1年で1600万食を売り上げたこのヒット商品のPRには、ある強力な法則が隠されていた。
下矢氏が提示したテクニックの核心は、「数字と固有名詞を入れる」ことである。多くの企業が使いがちな「こだわりの牛肉」「厳選した素材」といった表現は、「素材にこだわっていない店でも言えてしまう曖昧な言葉」であり、差別化にならないと指摘する。対してモスバーガーは、「パティに含まれる牛肉は100%国産」「北海道産チーズは95%」のように、具体的な「数字」と産地などの「固有名詞」を徹底して明示している。
また、定番商品の価格を据え置きにして来店のハードルを下げつつ、高単価なプレミアム商品で利益を確保する価格戦略の巧みさにも言及した。下矢氏は、もし実績が全体の一部であっても「ここに関しては90%です」と限定して数字で示すことが信頼に繋がると語り、ビジネスパーソンが職務経歴書などで自身の成果をアピールする際にも応用できる重要な視点であると結論付けた。
