2026年4月3日〜5日に、神奈川・横浜の街全体で開催される都市型フェス＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞が、Kアリーナ、赤レンガ倉庫に続く、3つ目のステージとなるKT Zepp Yokohamaで行われる＜CENTRAL LAB.＞2日間の詳細を発表した。

＜CENTRAL LAB.＞は、新たな都市型フェスの楽しみ方を提案する「フェスの多様性を追求する新たなキュレーションステージ」だという。「LAB.（ラボ）」というイベント名の通り、多様に進化するJ-POPの今を、切り口や組み合わせごとに提案する実験的なステージを企画しているとのこと。

初日4月4日に出演するアーティストは、Ave Mujica、BAND-MAID、ReoNa。2日目、4月5日に出演するのは、戸松遥、花澤香菜だ。チケットは、本日12時より販売を開始している。すでに券売が開始しているKアリーナで行われる＜CENTRAL STAGE＞、赤レンガ倉庫を会場とする＜Echoes Baa 2026＞と併せ、これで3つのライブ会場のチケットラインナップが揃った。

また、臨港パークでは2026年同様、入場無料のエリアとして＜CENTRAL FIELD＞を開催する。多彩なカルチャーに出会えるステージやブース、テクノロジーを活かした体験型コンテンツ、さらにフェスならではの飲食出店をを取り揃えたフェスエリアとなるので、ぜひ足を運んでみてほしい。

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

※出演アーティスト表記は五十音順 ◆＜CENTRAL LAB.＞ 会場：KT Zepp Yokohama

・2026年4月4日（土）15:00開場 16:00開演

出演：Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

チケット／1階スタンディング：\7,800／2階指定：\8,300

・2026年4月5日（日）15:00開場 16:00開演

出演：戸松遥 / 花澤香菜

チケット／1階指定：\7,800／2階指定：\7,800 ◆＜CENTRAL STAGE＞会場：Kアリーナ横浜

チケット料金：\12,000（各日／指定） ・2026年4月3日（金）16:30開場 18:00開演

出演：＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

※乃木坂46は16名前後のメンバーでの出演を予定しております。

・2026年4月4日（土）15:00開場 16:30開演

出演：amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨

2026/4/5(日) 15:00開場 16:30開演

出演：ちゃんみな / HANA / 優里 ◆＜Echoes Baa 2026＞会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

チケット料金：\12,000（各日／スタンディング） ・2026年4月4日（土）11:00開場 12:30開演

出演：新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks /

NOMELON NOLEMON / YOASOBI

・2026年4月5日（日）11:00開場 12:30開演

出演：Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / MAISONdes ▼チケットオフィシャル先行受付

2月6日（金）12:00より、各種チケットのオフィシャル先行受付が開始

URL：https://central-fest.com/tickets/ ◆＜CENTRAL FILED＞

会場：臨港パーク 入場無料 【主催】CENTRAL実行委員会

【制作】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 【特別協賛】サントリーグループ

【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

【協力】イープラス

【技術協力】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは、「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。 【公式ホームページ】https://central-fest.com/

【公式SNS】

X：@CENTRAL___ofc

Instagram：central___ofc

【お客様 問い合わせ先】https://central-fest.com/inquiry/