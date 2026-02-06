中国の「ロボット崛起」戦略の中で行われたヒューマノイドロボット試演現場でヒューマノイドロボットが観客とぶつかったり倒れたりする事故が発生した。

5日の中国揚子晩報などによると、四川省成都のあるショッピングモールのロビーで3日に開かれたヒューマノイドロボット試演行事の途中、ロボットが高齢者の観客とぶつかる事故が発生した。

中国ソーシャルメディアに公開された映像では、ロボットと高齢者がともに床の上に倒れていて、周囲の観客が集まっている場面が見られた。現場にいた観客は「高齢者がロボット公演を観覧している途中、近づいてくるロボットに驚いて避けようとしたが、ロボットとぶつかった」と伝えた。

この高齢者は病院に搬送されて治療を受けた一方、ロボットは製作会社側に返され、関連公演は中断した。中国メディアはこのロボットの製作会社は公開されていないと伝えた。

これに先立ち先月31日には電気自動車製造会社の小鵬が開発したヒューマノイドロボット「IRON（アイアン）」が初公開試演中に倒れる事故が発生した。深圳で開かれた試演会でIRONは数百人の観覧客の前にモデルを連想させる歩行で登場したが、突然、前のめりになって転倒した。そばの関係者がロボットを受け止めようとしたが間に合わず、その後、IRONはすぐに現場から退場した。

こうした事故が相次ぐと、中国オンラインでは「技術がまだ成熟していないのに無理に公開試演を強行したのでは」という指摘が提起され、ヒューマノイドロボットの安全性や商用化準備レベルをめぐる論争が生じている。

これに対し小鵬側はソーシャルメディアで「IRONは何度か歩行したが、そのうち一度だけ倒れて嘲弄を受けた」とし「これはロボット研究チームも把握していて、今回の事件は研究チームを激励することになるだろう」とコメントした。