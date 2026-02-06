１歳の男の子が大号泣していたら、ワンコが心配してくれて…？ワンコと男の子の絆を感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破。「可愛すぎる」「良い相棒」といった声が寄せられています。

【動画：男の子が大号泣していたら、犬が心配をして…あまりにも尊い『見守り』をする光景】

号泣する男の子と優しいワンコ

Instagramアカウント「leo_poo__1126」には、トイプードルの「レオ」くんと1歳の男の子の日常が投稿されています。ある日、男の子が床に寝転がって大号泣していたら、レオくんが「大丈夫？」と心配して様子を見にきたそう。さらにお顔をペロペロと舐めて、慰めてくれたとか。

男の子が泣き止んでお昼寝を始めてからも、レオくんはそばを離れようとしなかったそう。「僕がいるから安心してね」とばかりに男の子にピタッと密着して、そっと見守り続けるレオくん。優しい行動に、愛を感じます。

ワンコは心配性のお兄ちゃん

レオくんはかなり心配性で、日頃から男の子に対して過保護気味なのだそうです。男の子が椅子に座っている時も「落ちたら危ない！」と心配し、「動いたらダメだよ」とばかりに男の子の足をお手々で押さえながら見守っていたとか。

またレオくんは男の子を楽しませるのも上手で、2人でお家の中で追いかけっこをして遊んでいることもあるそう。レオくんがトコトコと追いかけると、「わ～っ」とはしゃぎながら走る男の子。レオくんが追いかける側なのは、きっと遊んでいる間も男の子の背後を守りたいからでしょう。

レオくんが子守りをする姿は、まるで本当のお兄ちゃんのよう…。ママさんも「本当にいつもありがとう」と心から感謝しているそうですよ。

2人の素敵な関係に感動

この投稿には「素敵な兄弟！」「信頼関係凄い」「賢くて優しいワンちゃんでびっくりしました」「どんだけ面倒見がいいんだ～！」といったコメントが寄せられ、レオくんの行動や男の子との素敵な関係は多くの人の心を温めてくれることとなりました。これからもずっと2人が仲良しでいて、笑顔あふれる日々を過ごせますように。

レオくんと男の子の仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「leo_poo__1126」をチェックしてくださいね。

