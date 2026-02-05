Googleジャパンが公開

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を3月に控える中、日本代表「侍ジャパン」メンバーが出演する新CMが5日、公開された。迫真の演技に「まだ許せる範囲の棒読み」「かわいすぎて参っちゃう」「めっちゃ森下さんセリフ多い！！笑」などと反響が広がっている。

ロッカールームでなにやら議論する4人の侍たち。大勢（巨人）が「やっぱ今回も決起集会したほうがいいよな」と切り出すと、小園海斗（広島）が「俺らで店決めときます？」と応じた。森下翔太（阪神）が「美味しいもん食いたい」と言えば、高橋宏斗（中日）は「貸し切りっすかね」と提案。小園も「肉がいいっすよね」と続いた。

ここで森下が「俺、探しますよ」と挙手。「お店知ってんの？」と聞かれると「俺は知らないけどGoogleは知ってる」と自信満々にスマホを取り出した。

実はこれ、GoogleのAIモード検索のCM。「宮崎でいい感じの肉料理が食べられて、20人くらい入れて、貸し切りできて、話したことない人ともリラックスして話せるお店教えて。あ、あとめっちゃご飯うまいところ」と森下が音声入力すると、すぐに候補のお店が出てくるというものだ。

Googleジャパン公式Xが「侍ジャパンの選手たちが決起集会のお店を探しているようです」と記して動画を公開。選手たちの新鮮な演技に「まだ許せる範囲の棒読み」「めっちゃいいCM」「みんなちゃんと芝居できてる」「かわいすぎて参っちゃう」「宏斗迫真の演技」「めっちゃ森下さんセリフ多い！！笑 セリフ話してるの可愛い」「棒読みが、クセになる笑」と喝采が送られた。



（THE ANSWER編集部）