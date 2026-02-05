今回も【ユニクロ新作】が優秀ーッ！ 40・50代におすすめ「快適パンツ」
パンツ選びで重視したいのは、快適に過ごせるかどうか。とはいえ大人が穿くとなれば、ほどよく上品さのあるものを候補にしたいところです。そこでおすすめしたいのが【ユニクロ】の機能性パンツ。春に向けた新作には、ドライ機能を備えつつおしゃれ見えも狙えるパンツが揃っています。
ハンサムに楽しめる2WAYパンツ
【ユニクロ】「イージーユーティリティパンツ」\3,990（税込）
スポーティーな素材感と、ワイドな形が今っぽいユーティリティーパンツ。裾を絞れる2WAY仕様だから、ストレートとジョガー風、気分に合わせた着こなしが楽しめます。ドライ・UVカット機能を備えているから、紫外線が気になるこれからの季節も快適に過ごせそう。特にコンパクトなトップスとは好相性です。
ラフなのにこなれる膝下キュロット
【ユニクロ】「ナイロンキュロット」\3,990（税込）
軽やかなナイロン素材で、動きやすさと快適さ、どちらも手に入りそうなキュロットパンツ。膝下丈の絶妙なバランスが、ラフ見えを防ぎつつ大人の余裕を演出してくれるかも。ドライ機能と脚のラインを拾いにくいシルエットで、汗ばむ日も気負わず穿けそうなのもGOOD。Tシャツ合わせでもきちんと感が残るから、デイリーから旅行まで幅広く活躍してくれます。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M