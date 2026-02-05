イラストレーターのナランフジコさんの漫画「高速でイラつく妻vs夫のまさかの反撃！愛しき人は、不器用なM。」がインスタグラムで1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

夫の運転で、高速道路を走行中の出来事。運転について妻が注意したところ、夫は黙り込んでしまいました。イラッとさせてしまったかな、と妻が気にしていると、夫が…という内容で、読者からは「フジオさん、素直ですてき」「その後も気になる！」などの声が上がっています。

注意されてもうれしそう？不器用夫の愛らしさ

ナランフジコさんは、インスタグラムやブログ「55歳からまんがを描いてみる」などで作品を発表しています。ナランフジコさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「高速でイラつく妻vs夫のまさかの反撃！愛しき人は、不器用なM。」を描いたきっかけを教えてください。

ナランフジコさん「夫の車の運転に関して、私はいつも文句を言っていますが、言い返されたことはありませんでした。しかしその日は、『たまには言い返していいの？』と言ってきて、反撃されるのかと思いきや、意外な答えだったので漫画にしました」

Q.旦那さまは、普段どのような人なのですか。

ナランフジコさん「目の前にあることだけを見て生きている人です（笑）。過去の記憶をたどったり、それを参考にして行動したりするのが苦手。だからいつまでも少年のままって感じですね」

Q.このとき、旦那さまの思いを聞いて、どのように感じましたか。

ナランフジコさん「私は夫に対して運転のみならず、いろいろなことを注意しています。でもそれについて夫は怒ったことがないので、いつも不思議に思っていました。私なら『うるさい〜！』って怒ると思うので。でも、夫の脳のシステム上、『その都度注意してもらう方が、この人にとって助かるんだろうな』と、改めて感じました。『気の利いたことができない』と自分でも分かっているのが、少し気の毒に思いましたね」

Q.この件以降、旦那さまのことを「Mだなあ」と感じたことはありますか。

ナランフジコさん「私に注意されること自体、実は楽しんでいる節があります。わざと私に嫌なことを言って、私がギャーギャー反応するのを楽しんでいることがあると最近分かりました。本当に天然でやっていることと、わざとな部分があると。どうやら、強く言われることが好きなようです」

Q.この先、旦那さまとどのような人生を歩んでいきたいですか。

ナランフジコさん「何だかんだと文句を言いつつも楽しく生きていけたらなと思いますが、とにかく昔からちょっとした出来事の記憶を保てない人なので、年を取って認知症なども加わってくると大変だなと想像します。でも、私の方が先にボケちゃったりしてね（笑）」

Q.漫画「高速でイラつく妻vs夫のまさかの反撃！愛しき人は、不器用なM。」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ナランフジコさん「『何だかんだ言っても仲良しのご夫婦ですね』『不器用ながら自分の気持ちを伝えようとしている旦那さん、すてき』などのコメントをいただきました。自分の気持ちを伝えようとするって大事だなと感じましたね」