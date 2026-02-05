この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヨット専門チャンネル「Kazi Movie」が、「大西洋2回と太平洋を渡ったヨット。その魅力をオーナーに訊く｜エクセス15〈ホライズンディスカバリー〉」と題した動画を公開。2年半で地球1周分にあたる23,000海里を走破したカタマランヨット「エクセス15」を取り上げ、プロセーラーの西村一広氏が、オーナーの浜田 宏氏に大西洋＆太平洋横断という過酷な航海を支えた同艇の魅力と実力について話を聞いた。



浜田氏がこの船を選んだ最大の理由として挙げたのが、後方に配置されたツインステアリングだ。これにより、操舵するヘルムスマン、クルー、ゲストが同じ空間で過ごすことが可能になる。

「コミュニケーションも楽だし、誰が何をやっているかも一目瞭然」と浜田氏は語り、この一体感がロングクルージングでの快適性につながっていることを強調した。従来のフライブリッジタイプとは一線を画す、この船ならではの設計思想だ。



その快適性は、浜田氏の驚くべき航海スタイルからも見て取れる。地中海での90日間のセーリング中、マリーナに寄港したのはわずか3回で、残りの87日間はすべてアンカリング（錨泊）で過ごしたという。カタマラン（双胴艇）はローリング（横揺れ）が少なく安定しているため、まるでホテルのような快適さだったと振り返る。



もちろん、大洋航海は快適なだけではない。大西洋横断ラリー（ARC）に初めて参加した際には、強風でセール（帆）のハリヤード（索）が切れるなどのトラブルも経験した。しかし、その経験を活かして2回目の大西洋横断にあたっては各所を補強し、ノートラブルで完走。

浜田氏は「実際にやってみて、自分の船の弱点を見つける」ことの重要性を語り、自身のヨットが過酷な経験を経て熟成された、信頼性の高い一艇であることを証明した。



エクセス15は、単なるラグジュアリーヨットではなく、大洋を渡るためのタフさと、長期滞在を可能にする快適性を両立した船であることがわかる。クルー全員の一体感を重視したレイアウトと、アンカリングを主体とした自由な航海スタイルを実現する安定性は、この船ならではの大きな魅力であり、長期航海を目指すセーラーにとって大きなヒントとなるだろう。



