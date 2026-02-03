アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレ

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。報道陣、ファンに公開された中、当地で初めて自主トレを行った。

大谷は2日（同3日）にキャンプ施設に入った。3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を控える今季は、“移籍後最速”のキャンプインとなった。前日まで公開された時間内に姿を見せなかったが、報道陣、ファンの前で自主トレ公開となった。

1月31日（同1日）のファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で、大谷は「今のところ健康な状態できているので順調です。ただ、WBCがあるので少し調整が早くなるのかなと思います」と話していた。WBCでの登板について「最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見てからになるんじゃないかなと思う」と発言。二刀流の可能性を排除しなかった。

大谷、山本らWBC参加予定メンバーの集合日は10日（同11日）となっている。球団広報によると、山本由伸投手のキャンプ地入りは未定。佐々木朗希投手は近日中にキャンプ地に入る予定だという。（Full-Count編集部）