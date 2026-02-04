GoogleがAndroidセキュリティーパッチ2026年2月分を案内！Pixel 7a以降のスマホなどに脆弱性・不具合の修正を含むソフトウェア更新が提供開始
|Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2026年2月分のソフトウェア更新を提供開始！
Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2026年2月分を告示しています。また同社は12日（現地時間）、これらのセキュリティーパッチを含むソフトウェア更新を「Made by Google」として「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2026年2月分のソフトウェア更新を現地時間の2026年2月3日（火）より提供開始したとお知らせしています。その他、このソフトウェア更新にはセキュリティーパッチのほか、いくつかの機能改善と不具合修正が実施されています。
更新後のビルド番号はEMEA（欧州および中東、アフリカ）向けのPixel 9シリーズが「BP4A.260205.002.A1」、Pixel 10シリーズが「BP4A.260205.001.A1」、日本向けのPixel 9aおよびPixel 10シリーズが「BP4A.260205.001.C1」、Verizon向けのPixel 9aが「BP4A.260205.001.B1」というようにブランチしており、それ以外はPixel 9シリーズが「BP4A.260205.002」、その他の機種機種が「BP4A.260205.001」となっています。なお、少なくとも現時点では2025年12月分や2026年1月分に続いて「Pixel 7」および「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」のソフトウェア更新は配信されていません。
Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2026年2月分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている脆弱性はPixelにおけるHighが1つのみとなっており、AndroidやAndroid Automotive OS、Android XR、Wear OS、Pixel Watchについては個別には案内されておらず、セキュリティ パッチは含まれていないとしています。
・Google Pixel Update - February 2026 - Google Pixel Community
・Android Security Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
・Pixel Update Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
・Android Automotive OS Update Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
・Android XR Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
・Wear OS Security Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
・Pixel Watch Security Bulletin-February 2026 | Android Open Source Project
|CVE
|Severity
|Component
|Subcomponent／Type
|Updated AOSP versions
|CVE-2026-0106
|High
|Pixel
|EoP／VPU Driver
|ー
記事執筆：memn0ck
