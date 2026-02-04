驚異的な0-100km/h加速2.3秒以下

フェラーリ SF90 ストラダーレのメジャー・アップデート版といえる、849テスタロッサ。4.0L V8エンジンは低域レスポンスに優れ、8000rpmまで瞬で吹け上がる。技術者は、喉をからしたようなドライな音色だと主張するが、的を得ている。

0-100km/h加速2.3秒以下という数字は、驚異的な動力性能を宿す証。だがそれ以上に、サーキットで筆者の心へ響いたのは、8速デュアルクラッチATの仕事ぶりだった。駆動用モーターが介在することで、見事な回転数のシンクロが実現している。



フェラーリ 849テスタロッサ・アセットフィオラノ・パッケージ（欧州仕様）

ちなみに、プラグイン・ハイブリッドながら、燃費は10.8km/L。定期的に充電を繰り返せば、この数字へ近づける可能性はあるが、CO2削減を狙ったセットアップではない。電気の力は、パフォーマンス上昇のために存在している。

クイックでも神経質ではないステアリング

今回は、レッドとイエロー、2台の849テスタロッサへ試乗させていただいた。先にステアリングホイールを握ったのはレッドの方で、場所はサーキットだ。

タイヤはミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2を履き、30kg軽量化できるアセットフィオラノ・パッケージが組まれていた。オプションのリアスポイラー・エクステンションと、マルチマティック・ダンパーも装備していた。



フェラーリ 849テスタロッサ・アセットフィオラノ・パッケージ（欧州仕様）

路面は若干ウェットで、グリップ力は自ずと制限されたが、SF90より親しみやすいことは明らか。それでも、リアアクスルが主役で最高出力は総合1050ps。速いペースカーへの追走では、油断すると簡単にテールが流れようとする。

ステアリングは、ロックトゥロックが2回転。間違いなくクイックだが、神経質さはない。常に緩やかなアンダーステアで、きっかけを与えれば、制御しやすいオーバーステア。筆者の運転スキルでは、アタフタする場面もゼロではなかったが。

安定感と一体感へ惚れ惚れするミドシップ

続いて、アダプティブダンパーとピレリPゼロ Rが組まれた、イエローの849テスタロッサで公道へ。舗装は部分的に濡れていたが、ペースカーはなく、自分のリズムに乗れる。

ステアリング上のマネッティーノ・スイッチを回し、バンピーロード・モードを選ぶ。最近のフェラーリの、乗り心地へ舌を巻く。ダンパーは、ソフトでもハードでも、姿勢制御は秀抜。うねるような路面で、アンダーボディが擦る様子もない。



フェラーリ 849テスタロッサを公道で評価する筆者、マット・プライヤー



ステアリングのレスポンスは、極めて爽快。ボディサイズから想像する以上に機敏な回頭性ながら、過敏ではない。限界より遥か低い領域で流している限り、電動パワーステアリングの感触も自然。本当に、意のままに操れる。

ヒルクライムのようなルートでも、素晴らしい印象は続く。最近のモデルらしく、もう少し車重は軽い方が望ましいとはいえ、重さは巧みに包み隠されている。後輪駆動の操縦性を堪能でき、安定感と一体感へ惚れ惚れする、ミドシップ・スーパーカーだ。

陶酔を誘う情感豊かなモデルへ熟成

849テスタロッサが登場したことで、筆者の記憶にある限り、フェラーリのモデルラインナップは過去にないほど魅力的なものになった。40万7617ポンド（約8560万円）というお値段は、眼を見張るものだとしても。

812 スーパーファストは少々過激過ぎたが、12チリンドリは表現力に長けたスーパー・グランドツアラーとして昇華を果たした。プラグイン・ハイブリッドのトップパフォーマー、SF90はやや冷酷といえたが、陶酔を誘う情感豊かなモデルへ熟成を果たした。



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）

フェラーリの主張通り、技術は複雑だとしても、運転体験に複雑さは感じられない。走りの魅力度は、見事なまでに磨かれている。

◯：魅力に溢れる操縦性 SF90譲りの圧巻のパフォーマンス

△：軽くない車重を時々滲ませる

フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）のスペック

英国価格：40万7617ポンド（約8560万円）

全長：4718mm

全幅：1999mm

全高：1225mm

最高速度：329km/h

0-100km/h加速：2.3秒以下

燃費：10.8km/L

CO2排出量：212g/km

乾燥重量：1570kg

パワートレイン：V型8気筒3990cc ツインターボチャージャー＋トリプル電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：7.45kWh

最高出力：1050ps/7500rpm（システム総合）

最大トルク：85.6kg-m/6500rpm（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（後）／四輪駆動



フェラーリ 849テスタロッサ（欧州仕様）