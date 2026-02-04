『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤ、『THE BATMAN ―ザ・バットマン― 』（2022）のロバート・パティンソン主演、A24映画『ザ・ドラマ（原題）』の新予告編が公開された。

本作はゼンデイヤ演じる書店員のエマと、パティンソン演じる美術館ディレクターのチャーリーが、婚約期間中に思わぬ試練に直面する物語。結婚式の1週間前、思わぬ秘密の告白によって、ふたりの関係は大きな危機にさらされる──。

結婚式を控え、エマとチャーリーは準備に取り組んでいる。ダンスのレッスンをして、スピーチの内容を話し合うのだ。「どんな話をするの？ 最初に会った時のこと？」「そうだよ」「最初のデートの話は？」「もちろん」。エマの友人は、驚いた表情で言う。「初恋ってこと？ 初めての片思い？ 本気なの？ 30歳で？」。

ところが、幸せだった時間はある一夜をきっかけに暗転する。友人夫婦は「結婚する前に、今までにやった一番ひどいことを言い合ったんだ」と打ち明ける。一同はそのゲームに参加するが、エマの告白にチャーリーの表情は凍りついた。思わず友人は尋ねる。「本気で言ってるの？ 一体どういうこと？」

予告編では、エマの“秘密”がなんだったのかはわからない。エマは「考えないで」と口にするが、チャーリーは「“考えないで”って言うなよ」と応じる。「じゃあ考えてるんだ？」「いま考えちゃってるだろ！」。ふたりの関係は、友人夫婦をも巻き込みながら急激にこじれていく。

「エマ、真実の愛って複雑だよね。受け入れなきゃ──徹底的に」とチャーリー。エマは「あなたは、今まで悪いことを一度もしたことがないの？」と口にする。映像の終盤では結婚式が近づくなか、怒りと悲しみがぶちまけられ、車は衝突し、友人は叫び、エマは包丁を取り出して──。

映像の最後には、道端でチャーリーが言い切る。「その……ちょっとした揉め事（The Drama）だよ」。

出演者はゼンデイヤ＆パティンソンのほか、バンド「ハイム」のメンバーで『リコリス・ピザ』（2021）など俳優業も好調のアラナ・ハイム、『憐れみの3章』（2024）のママドゥ・アティエ、『チャレンジャーズ』（2024）などのヘイリー・ゲイツ。ウェディング・カメラマン役で『マテリアリスト 結婚の条件』の日本公開を控えるゾーイ・ウィンターズも出演している。

監督・脚本は『ドリーム・シナリオ』（2023）『シック・オブ・マイセルフ』（2022）のクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ドリーム・シナリオ』に続き、『エディントンへようこそ』（2025）のアリ・アスター監督が名を連ねている。

なお、ゼンデイヤとパティンソンは本作に続き、監督『オデュッセイア』と、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『デューン 砂の惑星』シリーズ第3作『Dune: Part Three（原題）』でも共演。いずれも2026年に米国公開される。

映画『ザ・ドラマ（原題）』は2026年4月3日に米国公開予定。