今しか食べられないだとッ！？【ミスド】に急げーーーーーッッ！！「冬限定メニュー」をチェック

【ミスタードーナツ】では、今しか食べられない「冬限定メニュー」を販売中。秋冬シーズンにぴったりな注目のドーナツや海外旅行気分が楽しめそうな飲茶など、スイーツ系からお食事系まで魅力的なメニューが充実している様子。そこで今回は、食べ逃し厳禁な限定メニューをチェックしていきましょう。

ミスドの冬限定と言えばこれ！？

ミスドの冬メニューといったら、筆者もイチオシの「ポン・デ・ショコラ」シリーズ。「ポン・デ・リング」のもちもち食感に加えて、生地 & トッピングで堪能できるチョコレートの風味は何度でも食べたくなる魅力があります。今回は、2024年にも販売された「ポン・デ・生チョコショコラ」が再登場。ホワイトチョコレートと粉糖のデコレーションが演出する、冬らしさや上品さがポイントです。

ザクザクともちもちの食感も楽しい

「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は、ポン・デ・ショコラ生地のもちもち感とチョコクランチのザクザク食感、2つの食感が楽しめるドーナツです。表面のチョココーティングに覆われたショコラカスタードクリームは、@megumiko_maniaさんいわく「クリームなのに、驚くほどなめらか」なのだそう。

ミスドで味わう台湾屋台フード

公式サイトにも「ミスドで台湾屋台気分」とキャッチコピーが添えられている、限定飲茶の1つが「台湾風もちもち水餃子麺」です。公式サイトによると、「もちもちの水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが、麺との相性もピッタリ」なのだとか。寒い冬に、味覚だけでも、台湾屋台の雰囲気を楽しんでみませんか。

ピリ辛で旨辛な豆乳スープ麺

「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、台湾では定番の朝ごはん「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージした豆乳スープがポイント。鹹豆漿を初めて知ったという人も、ミスドで手軽に味わえる今がチャンス。豆乳スープに細麺、えび、キャベツ、ザーサイなどを加えて食べ応えのありそうな仕上がり。@ftn_picsレポーターHaruさんも「豆乳のまろやかな味わいと辛みがベストマッチ！」と大絶賛。

ミスタードーナツの「ポン・デ・ショコラ」シリーズは2月下旬、限定飲茶は3月下旬まで販売予定。どちらも順次販売終了、店舗によって終売時期も異なるようなので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。限定飲茶はイートイン専用メニューなので、ぜひお近くの飲茶取扱い店舗で味わってみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる