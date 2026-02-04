イラストレーターのみゅんたろーさんの2つの漫画がインスタグラムで合計700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

食事制限やウォーキングなど、「ある大会」のために約4カ月頑張ってきたと豪語する夫。妻はてっきり、ボディビルなどのマッチョ系の大会かと思っていたのですが…という内容で、読者からは「これは旦那さんに拍手ですね」「その後が気になる！」などの声が上がっています。

なぜ急に？突然始まった夫のストイック生活

みゅんたろーさんは、インスタグラムで「まるるとみゅんたろー」というプロフィール名で作品を発表しています。みゅんたろーさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

みゅんたろーさん「夫『まるる』がダイエットを頑張っていたのですが、『大会に出る』と言うので、何のこっちゃと思ったら（笑）。表現の仕方に笑ってしまいました。『もし健康診断が大会だったら、いったいどんな大会になるんだろう』と、想像したら面白かったので描きました」

Q.大会のために、旦那さまは具体的にどのようなことを頑張っていましたか。

みゅんたろーさん「運動や食事制限、アプリでのカロリー管理などを頑張っていました。特に食事は、これまでは夕飯の後に大好きなポテトチップスを食べたり、コーラを飲んだりしていたのですが、それを我慢していました。食事でタンパク質をしっかりとって、小腹がすいたらプロテインを飲むようにしていたら、だいぶそれらを『食べたい欲』がなくなったようです」

Q.「約4カ月の仕上げ」とのことですが、具体的に目に見えた成果はありましたか。

みゅんたろーさん「明らかに細くなりました。ぽっちゃりおなかがだいぶへこみ、『これまではいていたズボンがゆるくなった』とうれしそうに見せてくれました。後は、肩や背中のラインが細くなったなとも思います」

Q.その後、旦那さまはリバウンドしていませんか。

みゅんたろーさん「時々チートデーもありますが、幸いまだ大丈夫です。もう少し痩せるとズボンをワンサイズ下げられるみたいなので、そこまで頑張るのかもしれません」

Q.ちなみに、みゅんたろーさんも「大会」に出場しましたか。

みゅんたろーさん「最近は『血液検査大会』ぐらいなので、もう少しいろいろ受けたいなと思っています（笑）。私も前より背中のお肉が気になってきたので、腹八分目にしたり、時々運動したりして、まるると体型が逆転しないように気を付けたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

みゅんたろーさん「笑ってくださる方々や、ボディビルの大会っぽく『キレているよ！』『絞ったわさびチューブみたいだよ！』などと掛け声をくださる方々がいて面白かったです」