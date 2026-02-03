ミラノ・コルティナオリンピック注目の県関係選手を紹介するシリーズ2日目はフリースタイルスキー、北安曇郡白馬村出身の近藤心音選手です。今回誓うのは“リベンジ”です。





レールや…。ジャンプ台など。障害物があるコースを滑る競技、フリースタイルスキースロープスタイル。





近藤心音選手

「転倒した直後はやっぱり痛みがすごすぎてすぐに次のこととかは考えることはできなかったんですけど。自分がもうオリンピックに出場できないと理解し始めたというか現実と向き合い始めて。あんまり人には会わずに部屋にずっとこもっていたかなって感じですね」



帰国後に手術をして、長期のリハビリ生活。これまでの競技生活で最大の挫折でした。自分と向き合う時間が増えた近藤選手。その時、感じたことがありました。



近藤心音選手

「自分が絶対このまま引退してしまったら後悔するっていうのは絶対的にあって。続けるのも引退するのもつらいんだったら、やらないで後悔するよりは全力でやり切ってみてその後のことはその時に考えればいいかなっていうふうに思ったので。ネガティブをポジティブに変換しようという気持ちで、変わっていったかと思う」



ようやく滑れるようになったのは10か月後。一から滑りを再構築し、もう一度、オリンピックの舞台を目指すことを決めました。家族やコーチの献身的なサポートもあり、昨シーズンのワールドカップでは自己最高4位。今シーズンもW杯で7位に入るなど復活を遂げ、再び、オリンピックの切符をつかみ取りました。



近藤心音選手

「リベンジだという気持ちはある。こういう逆境を受けながら頑張り続けなければいけないという私の人生は、ひとつの使命だと感じていて、使命だとしたら最後までやり切るしかない」



苦悩を乗り越えてつかんだリベンジの舞台。だから、今回は、楽しみながら自分を表現したい。4年越しのスタートラインがこのオリンピックにあります。