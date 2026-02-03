GOOD BYE APRIL、スキマスイッチ・常田真太郎プロデュース「ハーフムーンが見えたらさよならを」のMV公開決定
GOOD BYE APRILが、2月4日に発売するメジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』よりスキマスイッチ・常田真太郎プロデュース曲「ハーフムーンが見えたらさよならを」のMVを2月4日20時に公開することを発表した。
MVでは、最愛の人を亡くした男性がその残像を探し続けるという感動の内容になっているとのこと。なお、MVのプレミア公開前には恒例となっているメンバーによるインスタライブで公開を盛り上げる予定だ。
◆ ◆ ◆
◾️常田真太郎 コメント
何が弾けるかで集まって、
何が好きかで盛り上がって、
何が出来るかで迷って、
何かが作れるのかって悩んで、
何かの弾みで出来た粒たちが、
いつか自分たちだけの武器になる。
むしろ、それを信じて持ちながら、
歩み進んでいけることの幸せさ。
そんなことをGOOD BYE APRILと一緒に
曲を作ることで感じていました。
とにかく、あの期間楽しかったなぁ。
◆ ◆ ◆
また、2月4日の20時には「HOW UNIQUE!」に収録されている「SYMPATHY」、「悪役」、「ハーフムーンが見えたらさよならを」、「リ・メイク」の4曲のMVにメンバーの副音声が追加される。
◾️メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』
2026年2月4日（水）リリース
各種配信サイト：https://lnk.to/howunique
CRCP-20620 /￥3,300（税込）
▼収録曲
1.SYMPATHY
2.悪役
3.息切れの恋
4.ハーフムーンが見えたらさよならを (スキマスイッチ 常田真太郎プロデュース)
5.Tokyo Weekend Magic(林哲司 作曲)
6.whiteout
7.Velvet Motel(大滝詠一カバー)
8.リ·メイク(佐橋佳幸プロデュース)
9.ユニーク
10.BIOGRAPHY
Produced by 林哲司, GOOD BYE APRIL
◾️＜GOOD BYE APRIL ONE-MAN TOUR2026『OUR BIOGRAPHY』 ~15th Anniversary~＞
2026年
2月21日（土）愛知・名古屋ボトムライン
前売券：自由席 6,500円（税込・1ドリンク代別）
2月22日（日）大阪・BananaHall
前売券：自由席 6,500円（税込・1ドリンク代別）
3月8日（日）長野・LIVE HOUSE J
前売券：自由席 6,500円（税込・1ドリンク代別）
3月15日（日）宮城・仙台 enn 3rd
前売券：スタンディング 6,000円（税込・1ドリンク代別）
4月4日（土）東京・大手町三井ホール
前売券：指定席 6,500円（税込・1ドリンク代別）
▼チケット発売中
チケット購入URL：https://linktr.ee/gba_ourbiography
イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000052752
＜Support Members＞ ※名古屋・大阪・東京公演のみ
Key：はらかなこ
Sax：藤田淳之介（from TRI4TH）
◾️＜浮現祭 EMERGE FEST 2026 : 冒險新基地＞
2026年2月28日（土）〜3月1日（日）
GOOD BYE APRILは2月28日（土）のみの出演
会場：台中・清水鰲峰山スポーツ公園
▼チケット
KKTIX（紙チケット・電子チケット）｜https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/jrw6e7s
Klook（電子チケットのみ）｜https://www.klook.com/zh-TW/activity/94371/
KKTIX 宿泊パッケージ｜https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/ogver
イベント詳細まとめリンク：https://linktr.ee/emergefest
