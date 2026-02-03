この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が設計書思考を語る！『初心者が収益物件を探したいならコレを見ろ！最高の1棟目の見つけ方を徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『初心者が収益物件を探したいならコレを見ろ！最高の1棟目の見つけ方を徹底解説！』と題した動画を公開。1棟目の選択を誤った結果、次の投資に進めなくなる初心者の共通点を整理し、その回避策を体系的に解説している。



木村氏が最初に指摘するのは、多くの初心者が「利回り」だけを見て物件を選んでしまう点である。表面的な数値に注目するあまり、将来の買い進めや資金繰りへの影響を見落としやすいという。1棟目は単体で完結する判断ではなく、2棟目、3棟目へと続く前提で考える必要があると語る。



そのために重要なのが、物件探しの前に将来像を描いた「設計書」を持つことだ。設計書とは、どのような物件を扱い、どの金融機関を想定し、どのように運営していくかを事前に整理した全体像である。アパートに限定せず、戸建てや新築など複数の選択肢を把握する姿勢が、計画の柔軟性を高めると説明される。



また、木村氏は資産価値の確認として相続税路線価に触れ、価格と土地価値の乖離を見極める重要性を強調する。これは将来の売却、いわゆる出口戦略に直結する視点であり、長期的な安定性を左右する要素である。物件から探すのではなく、計画と金融機関から逆算する思考が、失敗を遠ざけるという構造が示されていく。



1棟目は終着点ではなく起点であるという視点を持つ人にとって、今回の動画は判断軸を整理する材料になるに違いない。