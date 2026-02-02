「パチンコ工場に調理師学校？」大手SIerを辞めた女性の迷走と“副業カメラマン”の現在
新卒応援チャンネル【さざえ】が「【SIer辞めた】「どうしてこんな事に…」キラキラ大学生がボロボロフリーターになるまでの軌跡【55人目】」を公開した。動画では、18卒の女性がゲストとして登場し、大手SIerからの転落、フリーター生活、そして現在の分析会社正社員に至るまでの激動のキャリアを赤裸々に語った。
対談は、女性が新卒で入社した大手SIer時代の過酷なエピソードから始まる。就活時は「意識高い系」で、ITスキルがないまま高給に惹かれて入社したものの、配属先は24時間365日稼働のシステム保守だった。「深夜2時にアラートが鳴るとタクシーで出社」という環境に加え、自身のスキル不足に対する周囲の目線に耐えられず、1年半で退職を決意したという。
退職後は「次のあてもなく辞めた」ため、フリーター生活に突入。印刷会社やパチンコ部品の組み立て工場で働いた当時の環境を「人間界の底辺を見る感じでした」と振り返り、さざえ氏を苦笑させた。さらに迷走は続き、「何か手に職をつけなければ」という焦りから調理師専門学校に入学するも、コロナ禍の影響もあり半年で退学。同棲していた彼氏との破局も重なり、「文字通りの暗黒期」を過ごしたと明かす。様々な職を転々とする中で、「正規ルートに戻りたくなくなってしまった」と当時の心境を吐露した。
その後、生活雑貨メーカーの“ゆるい”営業職を経て、エンジニア派遣の世界へ飛び込んだことが転機となる。そこで「製品の分析」という仕事に出会い、ついに適職を発見。現在は派遣先から引き抜かれる形で分析会社の正社員となり、さらに派遣時代の同僚の紹介でカメラマンの副業もこなすなど、公私共に充実した日々を送っているという。さざえ氏もその驚異的なバイタリティに感心しつつ、最後は「メンタル強くなりたい」と笑う彼女にエールを送って動画は幕を閉じた。
