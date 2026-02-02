Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

シャープの家電も複数製品がセール中。加湿空気清浄機「KC-S50W-W プラズマクラスター 7000」は、12％オフの22,000円（税込）で販売中です。

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h シャープ(SHARP) \22,000 （2026/02/02 11:38時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

使いやすさと機能を両立したエントリーモデルがお買い得に

↑KC-S50W-W プラズマクラスター 7000

KC-S50W-W プラズマクラスター 7000は、シャープ独自の空気清浄技術「プラズマクラスター7000」を搭載した、空気清浄機のエントリーモデル。浮遊している菌やウイルス、カビ菌、花粉、PM2.5などの作用を抑えるほか、たばこ臭や静電気の除去もしてくれるといいます。また、部屋全体に風の流れを素早く行き渡らせるスピード循環気流のコアンダフローを利用し、遠くのホコリを集めて背面全体の吸込口でパワフルに吸引するとのことです。

フィルターには0.3µmの微小な粒子を99.97%以上集じんする「静電HEPAフィルター」を採用。微細な粒子をフィルター繊維にしっかり吸着するため目詰まりしにくく、吸着剤を加えた活性炭配合でこもりがちな臭いも除去可能です。10年間フィルター交換が不要なのもうれしいポイントでしょう。

さらに、最大加湿量500ml/hの加湿機能も搭載。「Ag⁺イオンカートリッジ」によってきれいな水での加湿を可能にしつつ、加湿しないときには加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため、常に清潔な状態を保ってくれるそうです。パワフルな加湿を実現しながら、1日中使い続けても気にならない程度の電気代に抑えてくれるのも魅力的。

本体サイズは幅399mm×奥行230mm×高さ613mmと薄型デザインも両立しており、エントリーモデルながら使いやすさも充実しています。

乾燥が気になる冬、この機会に加湿空気清浄機を取り入れてみてはいかがでしょうか。

プラズマクラスター加湿空気清浄機はAmazonスマイルセールでお得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post シャープの加湿空気清浄機がお買い得！ Amazonでセール価格に appeared first on GetNavi web ゲットナビ.