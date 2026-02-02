「お前、ダラダラしたいだけやんけ」――。かつて有名格闘家と事実婚関係にあり、現在はシングルマザーとして生きるえりさん（36）が、妊娠中に浴びせられたあまりに非情なモラハラの実態を告白した。

【映像】元パートナー＆息子との写真

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2では、沖縄を舞台にしたシングルマザーの恋愛リアリティショーに密着。3歳の男の子を育てるえりさんは、過去のパートナーとの壮絶な日々を振り返った。

妊娠中に「この人と一生一緒にいるのは無理だろうな」と悟ったというえりさん。「つわりが本当に酷くて、ベッドから動けなくて寝込んでいた時に、『お前ダラダラしたいだけやんけ』って言われて。産前産後の恨みは一生というか…」と当時の辛い状況を振り返った。

今回の恋リア参加理由について、えりさんは「どうせ一生の愛なんてないし、 旦那の悪口言いながらずっと一緒にいるんだったら、 結婚しないで3年おきに彼氏変えたほうがいいんじゃないかっていう気持ちもある」と言いつつも、「本当は心の奥底では結婚してみたいという気持ちもある」と本音を滲ませていた。