上野の路上で4億円が奪われ、女性総理が解散総選挙に臨んだ週末の2月1日に放送された『リブート』（TBS系）第3話では、消えた10億円の行方が判明した。

海江田（酒向芳）の横領を暴いて難を逃れた早瀬（鈴木亮平）の前に現れたのは、儀堂（鈴木亮平）の妻・麻友（黒木メイサ）だった。離婚するつもりだと聞かされていた早瀬は、復縁を迫る麻友に戸惑う。一香（戸田恵梨香）は、正体がバレることを恐れて、早瀬を麻友から引き離そうとする。それにもかかわらず、麻友は捜査一課やハヤセ洋菓子店に足を運んでは、早瀬を執拗につけ回す。

そんな中で、首の皮一枚で助かった海江田は、合六（北村有起哉）から10億円を盗んだ犯人を探し出すように命じられる。儀堂を疑う海江田が目を付けたのが、麻友の存在だった。冷酷な表情の冬橋役の永瀬廉と、酒向芳とからむ藤澤涼架を観ることができた第3話で明かされたのは、あまり気分の良くない結末だった。

10億円を管理していた夏海（山口紗弥加）が現金とともに失踪し、殺されたのが3年前。10億円の行方はわからないまま儀堂は殺され、早瀬はリブートして儀堂として生きている。合六は儀堂を疑っており、海江田が儀堂を犯人として証明すれば今度こそ身の破滅を招く。

早瀬は儀堂が何をしたかを知らない。そのため、何を聞かれてもシラを切るしかない。何も知らない早瀬を利用して、儀堂が10億円を隠したのではないか。一香は儀堂が10億円を奪ったと聞いていないと言うが、本当だろうか。問題は、早瀬には真実を知るすべがないことで、そうしているうちに、警察では真北（伊藤英明）と捜査二課の土方（愛希れいか）が、儀堂と合六のつながりをつかんでいた。

ロッカーの中に儀堂のパソコンがあって、データに残されたメール履歴から、トランクルームの存在がわかり、10億円のありかにつながるという展開は少しできすぎに思えるものの、それが意味するところのインパクトのほうが大きかった。

10億円とともに見つかったのは、夏海のスマートフォンと免許で、それはつまり、儀堂が警察内で闇バイトの死を隠ぺいをしたのと同じような手口で、夏海が殺されたことを意味していた。殺したのは儀堂だ。命を狙われた早瀬がリブートした相手が、妻を殺した人間であること。早瀬は、夏海の死の真相を突き止めたわけだが、自分が殺人犯になり替わることで、初めて真実を知ることができた。

巧妙なのは、海江田と儀堂のどちらが10億円を盗んだ人間かわからなくなっていることだ。3年前、海江田は儀堂と共謀し、夏海を利用して10億円を盗む計画を立てた。海江田が犯人でなければ、犯人は儀堂である。しかし、海江田がやったかどうかは視聴者にはわからない。そして、早瀬には、儀堂が犯人かどうかがわからない。一人だけ、合六は海江田と儀堂のどちらかが犯人だと目星をつけているが、合六のスタンスとしてはどちらでも生き残ったほうが犯人ではないと考えている。

それより何より第3話では、儀堂の生存が明かされたことが衝撃的だった。儀堂がリブートして生きている可能性は早くから指摘されていたが、作中では麻友が儀堂の生存確認と早瀬の正体を見抜く考察班の役割を担った。木更津の運送会社で働く早瀬そっくりの男が、おそらく儀堂だろう。

視聴者の一人としては、自ら海江田に手を下した早瀬の変化が気になる。早瀬の中に儀堂が浸食しており、人格を変えてしまうリブートの行く末に注目したい。

（文＝石河コウヘイ）