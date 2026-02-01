「手元がぼやける」「近くの文字にピントが合いにくい」といった状態は「スマホ老眼」と呼ばれています。スマホ老眼を予防するのに効果的な目の運動について、メガネスーパーの公式インスタグラムが紹介しています。

【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」 これが「スマホ老眼」の予防に役立つ“目のトレーニング”です！

公式アカウントは「最近、20代〜30代の若い層にスマホ老眼が急増しています」と紹介。「放置するとピントが合わず目に負担になり、目の疲れや頭痛、肩こりにつながってしまうことも…」と注意を呼び掛け、目のピント調節や視線の動きを使ったスマホ老眼対策として、次のトレーニングを勧めています。

【スマホ老眼の主な対策】

■遠景＆ペン注視のトレーニング（1回3セット／1日2回）

・ペンがはっきり見える位置で腕を伸ばしてペンを3秒見る→窓の外の遠景を3秒見る。これで1セット。この動作を1回3セット、1日2回行う。

■指スライドのトレーニング（1回3セット／1日2回）

（1）指に「C」や文字を書く。

（2）1秒で腕を伸ばす。

（3）3秒で元に戻す。これで1セット。この（1）から（3）までの動作を1回3セット、1日2回行う。

ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。