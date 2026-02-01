ブルズと2ウェイ契約

米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場を果たした。昨年10月に故障のため契約解除となっていたが、1月6日（同7日）に再契約していた。

28-20とリードして迎えた第1クォーター（Q）残り2分。ついに河村の出番がやってきた。コートに入ると早速ボール運びを担当。コートを所狭しと駆け回り、ディフェンスリバウンドも獲得した。昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰。第2Qも開始からコートに立ち、絶妙なパスでアシストを記録すれば、残り8分40秒には3ポイントシュートで今季初得点も決めた。

PGの河村は昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。サマーリーグで躍動し、昨年7月にブルズと2ウェイ契約を結んだが、右足の不調もあり、開幕前の10月17日（同18日）に契約解除。それでも故障が癒えた今月、再び2ウェイ契約が結ばれていた。

Gリーグでは持ち前のテクニックとスピードを生かしたプレーを見せ、米ファンを沸かせていた。過密日程となっていたブルズでアピールのチャンスを掴んだ。



