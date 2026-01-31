元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が30日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。鹿児島にある妻の実家での恐怖体験について語った。

一茂は「俺、一番ビックリしたのが…」と切り出し、義理の実家でのエピソードを披露。一茂の妻の実家は鹿児島にあるそうだが、「誰も知らない人がうちの実家の風呂に入ってる。そんなことないでしょ？」と、赤の他人が勝手に家の風呂を利用していたことがあると明かした。

これにはスタジオもザワつき、共演の石原良純は「なんで？」と率直な疑問。一茂は「知らない。そういう風習なんじゃない？」と推測していた。

続けて、一茂は「俺の義理の母のお風呂場に、俺が鹿児島に女房と一緒に帰った時に誰かお風呂入ってる。おばあちゃんは1人暮らしだから、誰かが風呂に入ってるの変なんだよ」と強調。「泥棒とか、もしかしたら“おばあちゃん良い人できたのかな”みたいな。風呂に入るぐらいだから。ずっと聞かなかったけど、そのうち出てきてごあいさつする方なんだろうなと思ったら、そのままいなくなっちゃった」とまさかの出来事を明かした。

一茂は義理の母に一連の“恐怖体験”について聞いたものの「“おばあちゃん、さっき誰かお風呂に入ってましたよね？”って言ったら、おばあちゃんは“誰か入ってたわね”って」との返答のみだったそうで、スタジオからは悲鳴が上がっていた。