「仲野さんは『豊臣兄弟！』の主演が決まった直後、織田信長役として共演する小栗さんに助言してもらうため連絡をして、食事会が開催されたと聞きました。小栗さんは今作が10度目の大河。『鎌倉殿の13人』（’22年）では主演を務めています。仲野さんから大河の座長としての心得を聞かれた小栗さんは『スタッフを信じて楽しんで演じることだ』と伝えたといいます」（制作関係者）

主演・仲野太賀（32）が豊臣秀吉の弟・秀長（小一郎）を演じている大河ドラマ『豊臣兄弟！』。民放では主演のギャラが最も高いのが一般的だが、NHKには独自のギャラ相場がある。

「現在の人気を基準に出演料が決められる民放ドラマとは異なり、NHKの出演料は主に、それまでのキャリアと、NHK番組への出演歴という“貢献度”で定められています。細かくランク分けされ、年に1回、更新されます。

NHKの出演料は民放と比較して今も変わらず安いです。過去の出演実績が重視されるので、主演より出演料の高い脇役がいることも少なくありません。大河では一般的に1話30万円が“大台”とされています」（前出・制作関係者）

主要キャストの今作の推定出演料に関して、複数の関係者に取材したところ、天下を獲ったのは、松永久秀役の竹中直人（69）で60万円だった。

「今回、豊臣秀吉・秀長兄弟を描くにあたり、戦国時代の重厚感を出すため真っ先にキャスティングされたのが竹中さんでした。大河の竹中さんといえば、主演作『秀吉』（’96年）があまりにも有名。『軍師官兵衛』（’14年）でも秀吉役でした。今回は『青天を衝け』（’21年）以来、4度目の大河となります」（NHK関係者）

仲野は今作で6度目の大河出演だが、主演となると撮影期間は1年以上におよび、相当のプレッシャーがかかるという。

「そこで、主演経験者を節目節目に起用することが多いのです。主役の役者さんが困ったときに助け船を出したり、現場をこまやかな視点でフォローしていただけるんですね。竹中さんはムードメーカーでもあるので、今回の座組には不可欠でした。竹中さんが出演決定時に《やったぁ！ また大河ドラマに出演出来る！ 嬉しいな！》とあえて軽妙なコメントを出したのも、初共演となる仲野さんを緊張させないようにする配慮だったと聞いています」（前出・NHK関係者）

■宮粼あおいが“格”の担保に不可欠な理由

2位は竹中と同じく大河主演経験者で仲野との付き合いも長い小栗旬（43）で55万円。前出の制作関係者は言う。

「小栗さんは’96年の『秀吉』では少年期の石田三成を演じました。今作の撮影前、“（当時）主演の竹中さんが、何もわからない中学生時代の僕の面倒をみてくれて、演技指導までしていただいたことに感謝しています”と話していましたね。

今回、小栗さんと竹中さんの共演シーンも。キャリアの長い2人ですが、顔を合わせての芝居は『秀吉』以来。当時の思い出話に花が咲いたと聞いています。とはいえ小栗さんは民放ドラマであれば1話200万円クラスですから、出演料を度外視して作品で選んだのでしょう」

3位の50万円は信長の妹・市を演じている宮粼あおい（40）。前出の制作関係者は言う。

「大河と朝ドラで主演を務めた女優は松嶋菜々子さん（52）、吉高由里子さん（37）、井上真央さん（39）、そして宮粼さんの4人だけ。NHKの2大看板ドラマで主演を果たした彼女たちは、民放で何度も主演を務めた女優よりも、貢献度が別格なのです。

宮粼さんは育児で一時、女優業をセーブしていました。今回は『篤姫』（’08年）以来の大河出演です。『クランクアップ当時を思い出すと、いまだに涙が出ます』と話されていました。作品の“格”を担保する存在として、実績と信頼感を踏まえた起用といえます」

坂井真紀（55）、勝村政信（62）といった民放ドラマで人気を博す有名俳優は4位タイの40万円前後だという。

「このクラスの俳優は民放の午後9〜10時台のドラマなら最低50万〜60万円前後。しかしNHKでは大河の若手主演俳優よりも少々高い程度というのが相場です」（前出・制作関係者）

主演の仲野は、“大台”と評される30万円に“色をつけて”35万円前後の6位だという。

「仲野さんは朝ドラ『虎に翼』（’24年）でヒロイン・寅子（伊藤沙莉）の最初の夫役を務めました。その撮影現場でも仲野さんの評判がすごぶるよく、“人たらし”で有名だった秀長を令和に演じられるのは仲野さんしかいないーーと大河主演抜擢の決定打となったのです」（前出・制作関係者）

30万円には、秀吉役の池松壮亮（35）、竹中半兵衛役の菅田将暉（32）という民放や映画で主演が相次ぐ人気俳優が並ぶ。

「池松さんは今回が3度目の大河出演になります。仲野さんの秀長役が決まると、秀吉役は彼がプライベートでも心を許す盟友の池松さんが適任では、とキャスティングは早々に決定しました。池松さんも仲間たちから、“本当の兄弟みたい”とよく言われていたそうです」（前出・NHK関係者）

浜辺美波（25）は20代の役者のなかでも貢献度が高く25万円。

「朝ドラ『らんまん』（’23年）の妻・寿恵子役が大好評で、今作でもメインキャストの一人としてキャスティングされました。“大台”目前です」（前出・NHK関係者）

民放や配信作品と比べれば、明らかに安い大河の出演料だが、どうしても出演したいという役者が絶えないという。プロダクション関係者はこう語る。

「セットや設定、小道具までこだわりや愛情が今も強く、時代劇を愛する役者の方々も“ちょんまげを結うびん付け油の匂いが漂う大河の現場にまた戻りたい”とよく話しています。役者同士の相性や過去作を重要視してキャスティングされる点も、民放にない視点なのでしょうね」

大河ドラマの現場は、まさに“ファミリー”なのかも――。