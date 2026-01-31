【ジュネーブ＝船越翔】国連が策定を進める車の自動運転に関する安全基準の原案が判明した。

特定条件下でシステムが全ての運転操作を行う「レベル４」までを想定したもので、熟練ドライバーと同等以上の安全レベルを有することを求め、走行記録装置の設置などを義務付ける。一般道を含む全ての道路で適用される初の包括的な国際基準となる。６月の策定を目指す。

現在、レベル４に対応する車については、量産に必要な審査を行うための詳細な国内基準はない。国連の基準はその「ひな型」となるもので、量産化に向けて弾みがつく可能性がある。

国連欧州経済委員会の傘下の専門会議「国連自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ２９）」で基準作りを進めており、日本は欧州などと議論を主導してきた。ジュネーブで今月開かれた関連会合で基準の原案が示され、大筋で了承された。

ＷＰ２９はこれまで、車両の構造や装置に関する国際基準を多数策定している。自動運転関連では高速道路に限定した基準が定められているが、一般道を含めた包括的な基準はなかった。

原案では、車両に搭載される自動運転システムについて、「有能で注意深い人間の運転者と同等以上の安全レベルを求める」と明記した。メーカーに厳格な数値目標を課さない一方、模擬計算や実際の環境での走行試験などにより、システムが原因で被害が生じるリスクが十分に低いことを証明するよう求めている。

また、走行中の速度や周囲の人や物との距離、カメラ画像などのデータを記録・保存する装置の設置を義務化する。走行中に起きた重大事故や、通信障害など深刻な問題が発生した場合はメーカーなどに当局への速やかな報告を求める。

国連基準を採用した国同士では、輸出後に改めて試験をせずに販売できる「相互承認」の枠組みがあり、日本や英独仏、韓国、オーストラリアなど約６０か国が参加している。日欧などを中心に国連基準を採用するための国内手続きを進める見通しで、枠組みの中で自動運転車の国際市場を形成できるメリットがある。

日本では、国土交通省が国連基準に合わせた国内の安全基準策定を進めるとみられる。詳細な国内基準ができれば、メーカーは自動運転車の量産に必要な審査を経て、国内販売だけでなく、国連基準を採用した国への輸出が期待できる。

一方、自動運転技術の開発で先行する米国や中国が国連基準を採用するかは不透明だ。両国が独自基準を設けた場合、日本の自動運転車を輸出するには安全対策などをそれぞれの基準に合わせる必要がある。

◆自動運転＝人の関与の度合いに応じて、レベルは１〜５に分けられる。レベル４は区域や走行速度など一定の条件を満たした状況で、システムが車の運転に必要な認知、判断、操作のすべてを担う。２０２３年に福井県永平寺町の移動サービスが初めて認可されるなど、各地で実証実験や実用化が始まっている。

国内量産化へ弾み