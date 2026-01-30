犬の『抱っこ』でやってはいけない絶対NG行為４選

犬を抱っこするときは、体に負担がかからないように気をつけてあげなければなりません。ここでは、やってしまうと犬の体に負担をかけてしまう抱っこの仕方を紹介します。思わぬトラブルにつながるので絶対にやめましょう。

1.脇の下に手を入れて抱き上げる

小型～中型犬の飼い主さんがやりがちな抱き方として、両前足の脇の下に手を入れて持ち上げる方法が挙げられます。体重の軽い犬は、この持ち上げ方で簡単に抱き上げることが可能ですが、これでは肩の関節部分に負荷が集中してしまいます。

肩の関節に負荷が集中すると、うっかり関節部分が脱臼してしまう恐れがあり、非常に危険です。特に小型犬は脱臼しやすい傾向があるので、軽々と持ち上げられるとしてもやめましょう。

2.肩に乗せるように縦抱きする

犬を抱き上げた際、肩に前足を乗せて担ぐように抱き上げていませんか。この抱き方は、犬によっては恐怖を感じやすいため、パニックに陥り落下してしまう危険があります。

また、背骨が垂直になることで椎間板ヘルニアを発症しやすくなるため、この抱き方を日常的に行うことは避けてください。

3.仰向け状態で横抱きする

赤ちゃんを抱っこするように犬を仰向けの状態で横抱きしてしまうと、背中が空中に浮いているような違和感や不安感を覚えて、犬が暴れ出してしまうことが多々あります。背中から落下してしまうと、背骨を骨折する恐れがあるので大変危険です。

また、この抱かれ方は犬にとって呼吸器や内臓に負担がかかります。強い負荷がかかり、体調不良や強いストレスにつながるので、仰向け抱っこは避けましょう。

4.首根っこを掴んで持ち上げる

時々、小型犬を抱っこする際に、まず首根っこを掴むように持ち上げる人がいるのを目撃して大変驚きます。いくら小型犬が軽いとはいえ、頭よりも胴体の方が重量があるため、首に強い負荷がかかってしまい、非常に危険な状態です。

窒息や呼吸器に負担のかかる行為ですし、落下の危険もあります。何より首根っこを掴んで持ち上げる抱き方は、見ていて愛情を感じにくいので、犬にとっても好ましくない抱かれ方でしょう。きちんと体を密着させるように横抱きしてあげてください。

犬の体に負担がかからない抱き方とは

ここまでやってはいけない抱っこの仕方を見てきましたが、どのように抱っこすると犬の体に負担がかかりにくいのでしょうか。体のサイズに合わせて正しい抱き方を解説します。

小型～中型犬の抱っこ

10kg以内程度の小型犬～中型犬を抱っこするときは、愛犬の横にしゃがみ、片手を前足の間から胸の下に入れます。

もう片方の手でお尻（または後ろ足の間）を支えるようにしてお尻を包み込みます。

そのまま背骨が地面と水平になるように意識して持ち上げ、飼い主の体に密着させて安定させましょう。

中型～大型犬の抱っこ

10kgを超える中型犬～大型犬サイズになると、小型犬のような抱っこが難しくなります。この場合も、まずはわんこの体の側面にしゃがみ込み、立膝の状態で片膝をわんこの前足の間に軽く入れ込みます。

前胸とおしりのあたりにそれぞれ片手ずつ腕を回し、飼い主の体とわんこの胴体を密着させるように抱え込んでください。体を密着させたまま、地面とわんこの体が平行になるように立ち上がることができれば完了です。

ただし、女性ひとりでは大型犬を抱っこすることは難しいでしょう。大型犬を抱っこする必要がある場合は、2人がかりで行うなど無理をしないようにしてください。

まとめ

いかがでしたか。間違った方法で犬を抱っこしてしまうと、犬の体に負担がかかってしまいます。愛犬の体に負担をかけないためにも、正しい抱っこの方法を意識して抱き上げましょう。

(獣医師監修：葛野宗)